El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha aconseguit superar el bloqueig i ha acordat per unanimitat designar César Tolosa i María Luisa Segoviano com a nous magistrats del Tribunal Constitucional (TC). Són els noms que havia proposat el sector conservador. Tolosa és president de la sala tercera (contenciosa-administrativa) del Tribunal Suprem i de perfil conservador mentre que Segoviano és expresidenta de la sala quarta (social) de l'alt tribunal i considerada progressista. El bloc progressista havia apostat inicialment pel magistrat del Suprem José Manuel Bandrés, però finalment ha votat a favor dels candidats registrats pels conservadors.

En l'últim ple del CGPJ els candidats dels conservadors no van obtenir la majoria necessària -tres cinquens dels vocals- perquè els progressistes van apostar per Bandrés i no van avalar els altres candidats -que van ser César Tolosa i Pablo Lucas, en lloc de Segoviano-.

Aquest cop, en canvi, Tolosa i Segoviano han estat elegits per unanimitat en un ple al qual han assistit tots els vocals, segons han informat fonts del Poder Judicial.

Aquest acord permetrà activar el nomenament dels dos magistrats designats pel govern espanyol, Juan Carlos Campo i Laura Díez, i el TC es podrà renovar per passar de l'actual majoria conservadora a una de progressista.

El Poder Judicial feia mesos que incomplia el mandat legal que l'obligava a elegir els seus dos membres abans del 13 de setembre.