El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha avalat la idoneïtat dels quatre candidats proposats pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i pel govern espanyol com a magistrats del Constitucional, que passarà a tenir majoria progressista. El TC ha donat llum verda per unanimitat a César Tolosa i María Luisa Segoviano, designats pel Poder Judicial, i a Juan Carlos Campo i a Laura Díez, nomenats per l'executiu espanyol. D'aquesta manera, el TC es renova després de mesos de bloqueig i tindrà set magistrats progressistes i quatre conservadors.

La verificació de la idoneïtat feta aquest dijous és un tràmit que consisteix en la comprovació que els candidats compleixen amb el que fixa la llei que regula el TC. L'article 18 diu que els membres de l'òrgan hauran de ser designats entre "ciutadans espanyols que siguin magistrats, fiscals, professors d'universitat, funcionaris públics o advocats, tots ells juristes de reconeguda competència amb més de quinze anys d'exercici professional o en actiu en la seva respectiva funció". El TC ha constat que és el cas de Campo, l'exministre de Justícia; de Díez, catedràtica ex alt càrrec de la Moncloa; de Segoviano, expresidenta de la sala social del Tribunal Suprem considerada progressista i de Tolosa, president de la sala contenciosa-administrativa de sensibilitat conservadora. Ara els quatre nous magistrats del TC hauran de jurar o prometre el càrrec davant de Felip VI i prendre possessió del càrrec al Constitucional. Posteriorment, el Constitucional haurà de triar nou president de l'òrgan.