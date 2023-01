La fiscalia limita els plans d’Interior: no es pot informar sempre dels antecedents d’un maltractador Interior va demanar un informe a la fiscal de Sala Delegada de Violència sobre la Dona, Teresa Peramato, per avaluar la possibilitat que els agents policials puguin informar una dona maltractada que l’agressor que acudeixen a denunciar ja té antecedents per violència de gènere exercida contra altres víctimes