El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha elegit aquest dimecres per sis vots contra cinc l'exfiscal general de l'Estat Cándido Conde-Pumpido (A Coruña, 1949) com a nou president del tribunal. Conde-Pumpido s'ha imposat a la candidatura de la també progressista Maria Luisa Balaguer, que ha comptat amb el suport dels quatre magistrats del sector conservador. Pumpido presideix d'aquesta manera un TC renovat amb majoria progressista (set magistrats contra quatre) que té sobre la taula la revisió dels recursos del PP contra lleis emblemàtiques com la de l'eutanàsia i l'avortament, i que també haurà de resoldre qüestions com la derogació de la sedició i la reforma de la malversació.

El ple del TC també ha designat per sis vots la progressista Inmaculada Montalbán com a vicepresidenta.

Conde-Pumpido és considerat com a pròxim al govern espanyol i la seva designació neutralitza les pretensions del sector conservador de la judicatura, que va aconseguir que el CGPJ nomenés com a magistrada del TC la progressista Maria Luisa Segoviano en comptes del també progressista José Manuel Bandrés, partidari de Conde Pumpido, per intentar decantar la votació de la presidència del TC a favor de Maria Luisa Balaguer.

El sector progressista es va reunir aquest dimarts per intentar clarificar la seva postura i arribar al ple d'aquest dimecres amb un únic candidat. No va ser possible, i finalment Conde-Pumpido i Balaguer s'han enfrontat en una votació on ha sortit vencedor per sis vots a cinc l'exfiscal general. Ha estat decisiu el vot de Maria Luisa Segoviano, que ha optat pel candidat de més edat i el que tenia més suports dins del sector progressista.

Balaguer s'ha quedat només amb cinc vots, que són el seu i el dels quatre magistrats conservadors que conformen ara la minoria. El Tribunal està format per onze membres perquè el Senat encara no ha rellevat Alfredo Montoya, que es va retirar al juliol per problemes de salut.

En les reunions internes del sector progressista, Balaguer apostava per un TC més obert i transparent amb presència constant dels mitjans de comunicació a les instal·lacions del tribunal i amb un aprofundiment de la perspectiva de gènere en les sentències del tribunal. Conde-Pumpido, per la seva banda, ha defensat la necessitat de resoldre processos que esperen sentència des de fa massa anys, com la llei de l'avortament.

Conde-Pumpido va ser magistrat del Tribunal Suprem des de 1995 fins el 2004, quan el govern de José Luis Rodríguez Zapatero el va nomenar fiscal general de l'Estat, càrrec que va ocupar fins el 2011. Posterior va retornar al Tribunal Suprem fins el 2017, en què va ser nomenat magistrat del TC a proposta del Senat. Al llarg de la seva trajectòria ha estat portaveu de l'associació Jutges per la Democràcia, entitat de la què és fundador.

Com a magistrat del TC ha estat coordinador de les sentències dictades en els recursos d'empara dels líders independentistes contra les actuacions i condemnes imposades pel Tribunal Suprem fins que va ser recusat per la defensa de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que va adduït pèrdua d'imparcialitat. A partir d'aquest moment es va abstenir voluntàriament de les causes relacionades amb el procés.