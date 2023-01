"Renace tu partido", la llista que clausura Inés Arrimadas, s'ha imposat a les primàries que la formació ha celebrat aquest dimecres i dijous. El 53,25% dels militants que han fet efectiu el dret a vot s'ha decantat per la proposta oficialista, que té com a caps de cartell l'eurodiputat Adrián Vázquez i la coordinadora de Cs a Balears, Patricia Guasp. El diputat al Congrés Edmundo Bal, que capitanejava la proposta "Ciudadanos de nuevo" ha obtingut un 39,34% dels vots. La tercera opció, "La base del cambio" de l'afiliat Marcos Morales, s'ha quedat amb el 7,41% dels vots. Només han participat al procés el 49,65% dels 7.462 afiliats que li queden a Cs.

Un cop coneguts els resultats, Edmundo Bal ha insistit en la necessitat d'un canvi a Ciutadans i s'ha mostrat disposat a "seguir treballant per donar veu" al 47% dels afiliats que han apostat per donar un altre enfocament a la formació. "Per a mi avui és un dia d'èxit", ha dit, i "ara hem de treballar per fer realitat aquestes idees". Bal ha fet una crida a la nova direcció a integrar tots els sectors que s'han enfrontat en aquestes primàries. "Ens hem d'unir en benefici de tots els espanyols", ha dit.

L'encara líder de Cs, Inés Arrimadas, també ha valorat els resultats. En un missatge de Twitter, ha felicitat Patrícia Guasp i Adrián Vázquez, i ha afirmat que aquest és un procés de refundació "exemplar". "Ara toca treballar tots junts de cara a les eleccions de maig", ha escrit.

Adrián Vázquez també s'ha mostrat "content i agraït" pels vots que han fet guanyar la seva candidatura. "A partir de demà ens posem a treballar per unir i ser el partit de tots", ha escrit a Twitter. Un missatge gairebé calcat al de Patricia Guasp: "Des d'avui mateix treballarem units per oferir als espanyols un projecte renovat, sòlid i il·lusionant. Espanya ens necessita" i "no us fallarem", escriu.

El resultat ajustat de les primàries és el reflex de la divisió interna que s'ha constatat durant el procés electoral. Les dues principals candidatures s'han acusat mútuament de pretendre reflotar el partit amb les mateixes cares i errors del passat. La llista d'Arrimadas ha retret a Bal el suport de la formació a lleis com la del 'només sí és sí', mentre que la de Bal ha criticat que les aliances territorials de Cs sempre s'hagin decantat per un sol partit, el PP.

Les primàries han estat el pas previ a la VI Assemblea General del partit que se celebra dissabte i diumenge a Madrid i que té com a objectiu reflotar una formació a qui les enquestes pronostiquen entre un i zero diputats a les pròximes eleccions generals. L'Assemblea, a la que assistiran 400 compromissaris, porta per lema "Radicalment lliures".

En aquesta Assemblea –a la que no assistirà Albert Rivera- s'han d'aprovar els nous estatuts i ratificar el nou equip directiu. Arrimadas deixarà el càrrec de presidenta que tenia des del març del 2020 –quan es va imposar a Francisco Igea- i la formació passarà a tenir un format bicèfal (a l'estil del PNB) amb una portaveu i líder política, Patricia Guasp, i un secretari general, Adrián Vázquez.

L'Assemblea, però, no decidirà encara qui serà el candidat o candidata a les eleccions generals. Aquesta és una qüestió que es resoldrà en unes altres primàries a les quals previsiblement es presentarà Arrimadas.