El president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha celebrat la decisió del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena d'eliminar la sedició del processament contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. "Llarena ens dona la raó. La sedició s'ha derogat. No hi ha una substitució per un nou delicte. Els desordres públics agreujats no es poden aplicar als acusats o condemnats per sedició, com deien algunes veus de Junts i PSOE", ha afirmat en una piulada a Twitter aquest dijous. Per a Asens, el moviment de Llarena és "una bona notícia en termes antirepressius". Tanmateix, el president de la formació lila a la cambra baixa ha lamentat el fet que el magistrat interpreti que va existir malversació amb ànim de lucre.

"És un disbarat jurídic que pretén esquivar la reforma penal. I això obre la porta que ho faci el Suprem o altres jutges en el futur", ha remarcat Asens.