L'advocat de Carles Puigdemont Gonzalo Boye ha acusat aquest dijous el magistrat Pablo Llarena de ser incongruent amb els líders del procés exiliats després de retirar-los el delicte de sedició però mantenir els processaments per malversació i desobediència. "Fa com Groucho Marx, si no li agraden aquests delictes en tinc d'altres", ha dit a Brussel·les. Boye feia referència a una de les cèlebres frases de l'actor americà, 'Aquests són els meus principis, si no li agraden en tinc d'altres'. L'advocat també ha subratllat l'enfrontament de Llarena amb el poder legislatiu, l'ha acusat de tenir "ànim persecutori" i ha assegurat que no variarà la defensa de l'exili, que passa per esperar la sentència sobre la immunitat.

Pendents del TGUE

En una declaració als mitjans, Boye ha dit que la interlocutòria de Llarena és "preocupant perquè és una crítica oberta al poder legislatiu". "Res de la resolució ens sorprèn, el mateix jutge diu que esperarà a la sentència del 31 de gener. Nosaltres esperarem també i sobretot també esperarem a la decisió del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) sobre la demanda del suplicatori", ha apuntat Boye.

Després que Llarena hagi eliminat el delicte de sedició en aplicar la seva derogació, Boye no ha considerat que sigui més difícil ara per a Bèlgica rebutjar l'euroordre. Llarena manté el processament de Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig per malversació i desobediència i a Clara Ponsatí per desobediència.

"El problema de Llarena no és de tipus penal, sinó de drets fonamentals i persecució política", ha insistit tot remarcant que per a la defensa de l'expresident i els exconsellers la sedició "no existia" des de la decisió de la justícia alemanya que va considerar que "no es corresponia amb cap delicte". En aquest sentit, l'advocat ha acusat el magistrat del Tribunal Suprem de "no saber cap a on anar".

"Llarena torna a vulnerar la immunitat"

"La línia de defensa a exili passa per acreditar que no només no són delictes, sinó que hi ha una persecució política i que tenen immunitat en tot el territori Unió Europea. Llarena torna a vulnerar la immunitat en dictar ordres nacionals de detenció per a les quals no té autorització", ha afirmat.

Pel que fa al retorn dels exiliats, Boye s'ha mostrat confiat que Puigdemont ho pugui fer després de la sentència de Luxemburg sobre la immunitat. El TGUE –la primera instància a Luxemburg- ha de decidir sobre la qüestió en els pròxims mesos, però la decisió serà apel·lable a la màxima instància, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). En el cas de Ponsatí, només acusada de desobediència, Boye ha dit que serà ella la "comuniqui les decisions que s'han pres avui".