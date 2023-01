De nou, un funeral unirà pare i fill. Felip VI i Joan Carles I viatjaran a Grècia per donar l’últim adeu, dilluns vinent, a Constantí de Grècia, germà de la reina Sofia. L’exmonarca va mantenir una molt bona relació amb la família de la seva germana i durant anys van unir els seus fills i parelles per passar junts les vacances de Nadal i les d’estiu.

La fotografia que pugui deixar la cerimònia a la catedral d’Atenes se sumarà a la que es va poder fer el 19 de setembre a Londres, quan els dos reis borbons van coincidir per acomiadar Elisabet II a l’Abadia de Westminster.

Era la primera vegada que a tots dos se’ls veia en públic des que l’excap d’Estat espanyol decidís anar-se’n d’Espanya, l’agost del 2020, per evitar que els escàndols sobre la seva fortuna afectessin el seu successor al tron. Sí que s’havien vist, al maig, al palau de la Zarzuela, quan l’emèrit va passar uns dies de visita a Espanya (la majoria, a Sanxenxo, a Pontevedra), tot i que la Casa del Rei no va voler facilitar imatge d’aquest retrobament.

Sofia, des del dia 5

A Felip VI també l’acompanyarà la seva dona, Letizia, segons ha concretat la Casa del Rei. Fonts de l’entorn de Joan Carles I també han explicat a aquest diari que l’emèrit vol anar a acomiadar el seu cunyat i donar el seu suport als seus fills. A la capital grega es troba des del dia 5 la reina Sofia, que se’n va anar per acompanyar el seu germà en els seus últims moments de vida.

El Govern hel·lè va decidir aquest dimecres que Constantí de Grècia serà enterrat com una persona privada, és a dir, no hi haurà honors de cap d’Estat ni capella ardent, informa l’Agència Efe.