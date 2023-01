Els comuns han lamentat que el president del Govern, Pere Aragonès, anirà a la cimera hispano-francesa que se celebra dijous a Barcelona "amb les mans lligades perquè respon més als interessos de l'ANC que no pas de Catalunya". Així s'ha expressat el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, que ha dit que Aragonès ha de tenir a la trobada "un paper institucional" i poder parlar "amb tota normalitat institucional" amb els presidents Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. També ha reclamat que a la cimera es tracti el corredor mediterrani. Els comuns assenyalen les "contradiccions" d'ERC, ja que mentre el president de la Generalitat participarà en la cimera, el president del partit, Oriol Junqueras, "estarà al carrer manifestant-s'hi en contra".

Els comuns veuen positiu que se celebri un esdeveniment "d'aquesta magnitud" fora de Madrid i per això voldrien que el Govern "volgués tenir un paper en aquesta cimera per a parlar d'allò que interessa els catalans". Apunten que hi ha qüestions importants per al futur de país, com el corredor mediterrani, que s'hauria d'abordar en aquest espai on participaran Macron i Sánchez. "Malauradament ens trobem que Aragonès hi va amb les mans lligades perquè el seu partit prioritza els interessos de l'ANC per davant dels interessos de Catalunya", s'ha queixat Mena.

L'ANC, Òmnium Cultural, el Consell per la República i 30 entitats més protestaran davant de l'edifici de l'MNAC, on se celebrarà la cimera, sota el lema 'Aquí no s'ha acabat res. Independència, Països Catalans, prou repressió'. ANC, Òmnium i el Consell de la República reivindiquen que "el procés no ha acabat" i que la cimera és "una provocació" i "un acte d'ocupació".