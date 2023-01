El govern espanyol ha enviat aquest diumenge un requeriment a la Conselleria de Sanitat de Castella i Lleó exigint-li que s'abstingui d'aprovar o aplicar "cap mesura que vulneri o soscavi" la normativa estatal sobre el dret a l'avortament i que, en cas que ja s'hagin posat en marxa, les cessi "immediatament". El requeriment arriba després que el govern autonòmic anunciés canvis en els procediments d'avortament, com obligar les embarassades a escoltar el batec del cor del fetus. La Moncloa considera que les mesures fetes públiques per boca del vicepresident autonòmic, Juan García-Gallardo, de Vox, "podrien vulnerar l'exercici efectiu de drets fonamentals" i "s'extralimiten de les competències que corresponen a aquesta comunitat autònoma".

El govern de Castella i Lleó, del PP i Vox, va anunciar dijous mesures "provida" que consisteixen a posar impediments a les persones que volen avortar, com oferir-los una ecografia en 4D del fetus i atenció psicològica. Davant d'això, el Ministeri de Sanitat ha reclamat a la Conselleria que li comuniqui "els protocols, instruments, comunicacions o instruccions escrites o verbals mitjançant les quals es pretenguin dur a terme les actuacions anunciades" i que, a més, les proves diagnòstiques a la sanitat pública de Castella i Lleó no contravinguin "el coneixement científic actual i les recomanacions recollides en les guies de salut" estatals i internacionals. De no fer-ho, avisa, el govern espanyol podria emprendre "actuacions jurídiques addicionals". De fet, l'executiu estatal ha explicat que està coordinant, a través de diversos ministeris, una resposta a la situació.