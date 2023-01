La meitat dels espanyols acceptaria que Ucraïna perdés una part del seu territori i fes certes concessions a Rússia si això suposa el final de la guerra. Segons un estudi paneuropeu elaborat per Euroskopia -a Espanya ha comptat amb la col·laboració de l’empresa Sigma Dos-, els votants d’Unides Podem (61%) i del PSOE (55%) són els més partidaris d’aquesta opció. Pel que fa als simpatitzants del PP, un 46% es mostren a favor d’aquesta sortida del conflicte, mentre que els percentatges en el cas de Vox i Ciutadans són del 45% i del 44%, respectivament. No obstant això, sis de cada deu espanyols veuen amb bons ulls que l’Estat doni suport militar a Ucraïna per fer front a la invasió russa.

A banda d’Espanya, altres països com Alemanya (60%), Grècia (54%) o Itàlia (50%) es decanten per un final del conflicte ràpid a canvi de concessions. A l’altra extrem apareixen els Països Baixos (27%), Polònia (29%) i Portugal (41%), on aquesta opció compta amb un suport minoritari.