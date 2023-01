La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat aquest dimecres que els escrits del jutge Llarena i de la Fiscalia que atribueixen a l'expresident Carles Puigdemont el tipus agreujat de malversació per mantenir peticions altes de condemna posen de manifest que la reforma del Codi Penal no ha "despenalitzat" qualsevol tipus de malversació, com deia el PP. "Això significa que el Codi Penal segueix contemplant les penes de malversació i fins i tot endureix els delictes de corrupció", ha dit en una entrevista a TVE, i "tant de bo això serveixi perquè el senyor Puigdemont pugui ser extradit al nostre país i pugui respondre davant la Justícia, que és el que des del primer moment el govern d'Espanya ha pretès, en un termini breu de temps".

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, s'ha manifestat en la mateixa direcció en una entrevista a Telecinco. "El que correspon amb Puigdemont és que es compleixi la llei i rendeixi comptes davant la justícia el més aviat possible", ha sentenciat. Segons Bolaños, "està provat i acreditat que amb l'antic delicte de sedició això no passarà, i ara amb el nou Codi Penal europeu veurem".

Segons Bolaños, ara "ha començat el procediment" de revisió del cas al Tribunal Suprem i el jutge Llarena entén que els fets són constitutius de delictes de malversació i desobediència, fet que implica "entre 8 i 12 anys de presó". Amb això, segons Bolaños, "està clar que el que va passar l'any 2017 està penalitzat".

La resposta de la defensa de Puigdemont

L’advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat que a l’expresident no l’extradiran. “Això és una realitat, la resta són focs d’artifici”, ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio, on ha apuntat que Puigdemont tornarà a Catalunya “en un termini raonable de temps que serà breu”. Un cop hi hagi sentència sobre la immunitat, ha afegit, es fixarà la data, i la intenció és que sigui durant el 2023. Sobre l’escrit de fiscalia que demana aplicar a Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí el delicte de desordres públics agreujats, Boye ha opinat que es tracta d’un “vestit fet a mida, però no és un escrit jurídic”. Ha recordat que es demanen desordres per a Ponsatí en ser membre del Govern i no per a Lluís Puig, que també ho era.

Pel que fa a Marta Rovira, que s’enfronta al delicte de desobediència, ha insinuat que hi deu haver algun tipus de “pacte” al respecte. “Imagino que deu haver-se acordat alguna cosa, o no. O creuen que va ser insignificant en el procés”, ha afegit.

Boye ha criticat la reforma del Codi Penal. Ha assegurat que fer aquesta feina és “complex” i “aquí el que s’ha fet és una grapejada”, i els juristes ja estan comprovant les “disfuncions” que això ha creat. “En aquest procés de negociació no ens han explicat tota la veritat”, ha conclòs.