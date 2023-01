La 27ena cimera hispanofrancesa que se celebra aquest dijous a Barcelona culminarà amb la signatura d'un "tractat de Barcelona" d'amistat entre els dos països, i abordarà qüestions fonamentals per als dos estats com les interconnexions, qüestions migratòries i el suport a Ucraïna. Entre aquestes qüestions, també la reobertura dels vuit passos fronterers secundaris que França va tancar durant la pandèmia i que el govern espanyol vol reobrir com més aviat millor. La Moncloa també assegura que faran seva una altra de les reivindicacions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per a l'oficialitat del català a Europa.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez assistirà al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) acompanyat de les tres vicepresidentes, Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Ribera, i dels ministres d'Exteriors, Defensa, Interior, Transports, Educació, Agricultura i Cultura. En total 10 ministres que es reuniran amb els seus homòlegs francesos mentre el president espanyol fa el mateix amb el president de la República Francesa, Emmanuel Macron.

Protocol

La cimera començarà a les 10.30 h amb l'arribada de Macron, que serà rebut pel president del govern espanyol, el president de la Generalitat, l'alcaldessa de Barcelona i la resta de la delegació espanyola. Després de la salutació, les dues delegacions es faran una fotografia de família i Sánchez i Macron passaran revista a les tropes.

És l'únic moment en què la Moncloa preveu la participació del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Segons fonts del govern espanyol, en aquest punt és quan Aragonès i Sánchez podran intercanviar algunes paraules. La Moncloa assegura que no li consta que Aragonès hagi demanat una reunió amb Sánchez.

A les 11 h començarà la reunió entre Sánchez i Macron, i en paral·lel les dels ministres amb els seus homòlegs. A les 12 h començarà el plenari, on parlen Sánchez, Macron, i tots els ministres, i a les 13.45 h està previst que se signi l'acord per donar pas a la roda de premsa dels dos presidents. No hi haurà dinar oficial. Com en altres cimeres, està previst un càtering durant el plenari.

Un cop acabada la cimera, Macron rebrà la comunitat francesa al Liceu Francès. La Moncloa no confirma encara la possibilitat que Sánchez visiti el Museu Picasso.

Banderes

Segons fonts de Moncloa, les banderes dels dos estats estaran presents a tots els actes però no a les bilaterals dels ministres. El motiu, afirma l'executiu, no és polític, sinó simplement de precaució, perquè les bilaterals se celebraran a les sales del Museu Nacional d'Art de Catalunya i hi ha por que el moviment pugui fent malbé alguna obra.

Tractat de Barcelona

L'eix de la cimera és la signatura del "Tractat de Barcelona", una declaració d'amistat que eleva les relacions entre els dos països al màxim nivell. El tractat conté nou títols, entre els quals hi ha afers europeus; política exterior i seguretat; justícia; cultura, educació i esports; economia i turisme; desenvolupament sostenible; transports; agricultura i alimentació; sanitat; treball i afers socials, i el 9è, que menciona una possible estratègia de cooperació transfronterera, segons fonts de la Moncloa.

Una desena d'acords

A més, se signaran diversos acords: un de cooperació i defensa que actualitza i substitueix el de 1983; un sobre centres educatius d'espanyol a França i francesos a l'Estat; una declaració d'intencions en matèria d'economia social, que inclou l'intercanvi d'informació i de bones pràctiques; una declaració d'intencions entre els ministeris de l'Interior per a la formació de directius policials; i una declaració entre ministeris d'Agricultura per donar suport als productes ucraïnesos.

No hi haurà avenços sobre l'H2Med

La reunió d'aquest dijous no suposarà cap avenç pel que fa al projecte H2Med, anteriorment anomenat BarMar. Segons fonts de la Moncloa, els acords polítics sobre aquesta qüestió ja es van assolir a la cimera del Med-9 a Alacant, i demà no està previst avançar en qüestions tècniques. La vicepresidenta Ribera es reunirà amb la ministra d'Energia de França, però l'executiu no preveu que centrin la reunió en el projecte de transport d'hidrogen verd.

Passos fronterers secundaris

En canvi, la Moncloa sí que vol abordar la reobertura dels vuit passos fronterers secundaris entre l'Estat i França que continuen tancats per iniciativa del govern de Macron. L'Estat reclamarà que França els reobri com més aviat millor, tal com demana també la Generalitat. El govern francès ja ha transmès a l'espanyol la seva preocupació pels moviments secundaris a l'interior de l'espai Schengen, fet que per l'Estat no té sentit i va en contra de l'esperit d'aquest acord de lliure circulació.

Oficialitat del català a Europa

La Moncloa assegura que en les reunions d'aquest dijous farà seves moltes de les reivindicacions que el president de la Generalitat va incloure en una carta a l'executiu. Entre altres, l'oficialitat del català a Europa. Segons fonts del govern espanyol, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, té un gran interès en aquesta qüestió, i és conscient de la necessitat de seguir insistint per fer-ho possible. La Moncloa no va més enllà en la concreció d'aquesta qüestió.

Per què Barcelona?

La Moncloa apunta que ha elegit Barcelona pel pes que tindrà al projecte H2Med i pel fet de ser la capital d'una comunitat que té límit fronterer amb França. La cimera, assegura el govern espanyol, serveix per ressaltar la importància de Barcelona en els projectes europeus.

Interconnexions i mercat elèctric

La cimera també servirà per abordar les interconnexions, com el corredor mediterrani, i els projectes per a la reforma del mercat elèctric. Sánchez i Macron, d'una banda, i la vicepresidenta Ribera i la seva homòloga, per l'altra, abordaran a proposta de l'Estat per expandir l'excepció ibèrica i deslligar el preu del gas del de l'electricitat. L'Estat espera rebre el suport de França, que segons l'executiu espanyol ha presentat una proposta que va en la mateixa línia.