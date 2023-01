El Parlament ha avalat aquest dimecres el decret de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària. Així, mentre no s'aprovin els pressupostos i estiguin vigents els del 2022, la Generalitat podrà continuar fent operacions d'endeutament, atorgament d'avals i altres garanties per atendre necessitats públiques i les amortitzacions que vencen el 2023. Hi han votat a favor ERC, Junts i ECP. El PSC, Cs i Vox s'han abstingut, la resta ho ha fet en contra. El ple ha aprovat tramitar el text com a projecte de llei, després d'un acord entre grups de l'oposició. El PSC contempla que aquesta via els permeti presentar iniciatives i destinar més recursos a polítiques socials dels comptes del 2022, si no s'aproven els del 2023.

El decret autoritza l'Institut Català de Finances i Ter-Llobregat a endeutar-se, i el Govern a prestar avals al Parc de Recerca Biomèdica, avalar cooperatives amb secció de crèdit, i prestar garantia a entitats financeres per atorgar préstecs a les empreses de l'economia social. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha presentat el decret llei i ha destacat la importància de tenir uns nous pressupostos. Mas ha reiterat que la voluntat del Govern era tenir uns comptes en vigor l'1 de gener, i que per això s'ha treballat els últims mesos. De fet, la consellera ha subratllat que l'executiu ja fa setmanes que està en condicions de portar els pressupostos al Parlament, i que espera que es pugui fer en breu. En aquest sentit, Mas ha lamentat que de moment no hagi estat possible i que la situació hagi conduït el Govern a una pròrroga pressupostària. Durant el debat parlamentari, la portaveu del PSC, Alícia Romero, ha demanat que el text s'acabi tramitant com a projecte de llei. La dirigent socialista ha tornat a demanar que el Govern tingui en compte la totalitat de la cambra i no menyspreï l'oferiment del PSC per negociar els comptes. Si no, ha dit Romero, l'executiu haurà d'explorar altres suports. Al seu torn, el diputat Jordi Munell (Junts) ha argumentat el vot a favor del seu grup parlamentari "per responsabilitat" i perquè s'està modificant "el pressupost del conseller Giró". Munell ha constatat que no hi ha acords encara pels comptes del 2023, però que tampoc és "estrany ni extraordinari" aprovar decrets per incorporar crèdits als diversos departaments. Al final del debat, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha recriminat a Romero que el PSC defensa "un tot o res": "El tot o res ens aboca al res". "Nosaltres hem mogut fitxa, vostès diran", ha afegit.