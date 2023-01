El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofert aquest dilluns al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el suport del PP a la reforma de la llei del 'només sí és sí'. "Si Sánchez no troba suport dels seus socis de govern, li garanteixo el suport del PP a la modificació de la llei del 'només sí és sí' de forma immediata, tingui o no vots al seu Consell de Ministres", ha dit. Segons Feijóo, l'aplicació de la llei –que ha permès que els jutges rebaixin les condemnes a prop de 300 agressors sexuals- ha generat "vergonya" i "ha fet tant de mal a les víctimes que és inacceptable que el govern continuï irradiant les seves discrepàncies".

Feijóo ha fet aquestes manifestacions durant el seu discurs en obert a l'executiva del PP i després que el PSOE i Podem hagin xocat de nou aquest dilluns respecte a la reforma anunciada per la Moncloa de la llei del 'només sí és sí'.

La part socialista de l'executiu dona suport a la proposta que el Ministeri de Justícia ha treballat amb els agents del sector per revertir els "efectes indesitjats" de la norma, mentre que la part de Podem dona suport al criteri del Ministeri d'Igualtat, que parla només de "retocs" i aposta –entre altres- per doblar el nombre de jutjats exclusius de la violència contra la llibertat sexual.

Davant l'executiva del seu partit, Feijóo ha ofert a Sánchez els vots del PP per impulsar la reforma. "Li garanteixo el rigor que no té al seu Consell de Ministres, el sentit d'estat que no té als seus suports parlamentaris, i la sensibilitat que no ha demostrat amb les víctimes als últims mesos".

"Sabem que el degoteig de rebaixes no pararà", ha dit, però "davant un error d'aquesta magnitud no hi poden haver més discussions i cal una rectificació immediata per reparar la dignitat de les víctimes".