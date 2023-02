El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat aquest dimecres que PSOE i Podem estan "en el moment clau de la negociació" de la reforma de la Llei del 'només sí és sí', perquè les dues formacions "estan d'acord" en mantenir el consentiment com a eix de la llei i perquè no es repeteixin rebaixes de penes a agressors sexuals. "Hem de trobar una solució perquè s'acabi d'una vegada amb aquestes rebaixes que ningú desitja". Segons Bolaños, a partir d'aquests dos acords "els equips tècnics estan treballant per aconseguir una regulació que sigui impecable des del punt de vista legal".

El criteri de Bolaños sobre l'Estat de les negociacions contrasta amb les manifestacions de la secretària general de Podem, Ione Belarra, que aquest dimecres en una entrevista a TVE ha afirmat que als socialistes els han "tremolat les cames" per les pressions fruit de la "incorrecta aplicació de la llei" per part dels jutges. "Crec que ha quedat clar al llarg de la legislatura que a una força política li acostumen a tremolar les cames, i està sotmès a moltíssima pressió per part del PP i de la dreta mediàtica i judicial que els obliga a plantejar algun tipus de reforma", ha dit. Belarra ha recordat que la reforma afecta el cor de la llei, el consentiment, perquè si s'introdueix a la norma penes diferents en el cas en què existeixi violència o intimidació, de nou es posa la prova de la càrrega sobre les dones, que hauran de demostrar que va existir aquesta violència o intimidació.