El PSOE ha registrat aquest dilluns al matí al Congrés la reforma de la llei del 'només sí és sí' sense Unides Podem. El portaveu dels socialistes a la cambra baixa, Patxi López, ha explicat que la iniciativa "augmenta les condemnes" per agressió sexual i "acota i redueix la forquilla" de les penes perquè siguin "molt més correctes". López ha remarcat que la modificació no toca l'article que defineix el consentiment perquè continuï sent "la base fonamental d'aquesta llei". En roda de premsa aquest dilluns, López ha explicat que el PSOE tramitarà d'urgència la norma, que espera que es pugui aprovar aquest mateix mes de febrer.

El portaveu dels socialistes ha defensat que no negocien amb el PP i ha vist marge encara per a un acord amb Unides Podem. López ha explicat que fins ara només han negociat amb la formació lila i ha dit que a partir del registre, obriran la negociació amb la resta d'aliats de la investidura.

La reforma del PSOE implica retornar a les penes de l'anterior Codi Penal en casos en què hi hagi violència o intimidació, un esquema que el Ministeri d'Igualtat rebutja perquè considera que implicarà revictimització i tornar a posar el focus dels interrogatoris en si hi va haver resistència i no en el consentiment.

Fonts del Ministeri de Justícia han defensat la necessitat d'introduir els conceptes de violència i intimidació com a subtipus agreujat dels tipus bàsics d'agressió sexual per evitar rebaixes de condemnes i han negat la crítica d'Igualtat. Les mateixes fonts afirmen que no s'interfereix en el consentiment i que amb la reforma, quan hi hagi violència, no caldrà provar el consentiment.

Introducció de la violència en els tipus bàsics

La reforma del PSOE incrementa les penes d'agressió sexual en els tipus bàsics -i no com a agreujants- quan hi hagi violència o intimidació. El text registrat incrementa a cinc anys el màxim per a una agressió sexual "si s'hagués comès emprant violència o intimidació o sobre una víctima que tingui anul·lada per qualsevol causa la seva voluntat".

L'actual redactat de la llei del 'només sí és sí' a l'article 178, no menciona la violència o intimidació i fixa la forquilla bàsica de totes les agressions sexuals entre un a quatre anys. Ara, el PSOE afegeix un apartat que fixa un subtipus agreujat quan hi hagi violència o intimidació amb una forquilla d'entre un a cinc anys. D'aquesta manera, es retorna a la forquilla de l'anterior Codi Penal en aquesta mena de casos.

Les penes en un altre tipus bàsic que es modifiquen és en agressions sexuals amb "accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies", contemplat a l'article 179. El PSOE afegeix que, si hi ha violència, el mínim s'incrementarà a sis anys de presó i la forquilla queda entre sis a dotze anys.

En la llei del 'només sí és sí', l'article sobre les violacions no menciona els supòsits de violència o intimidació i situa les penes entre quatre a dotze anys. A banda, la violència serà un agreujant quan sigui "d'extrema gravetat".

No crear falses expectatives

Les mateixes fonts del Ministeri de Justícia han remarcat que no es poden generar falses expectatives amb la reforma perquè no es podran aturar les revisions de condemna en aplicació de la llei del 'només sí és sí'. "És important advertir que aquesta reforma només pot ser de futur", diu el text registrat pel PSOE. La llei del 'només sí és sí' se seguirà aplicant "de manera irreversible" per als delictes que s'hagin comès abans que s'aprovi la reforma dels socialistes.

Altres modificacions

Des del Ministeri de Justícia han subratllat que sí que s'han acceptat algunes de les propostes d'Igualtat com la limitació de l'agreujant de consanguinitat, que fins ara deixava fora els cosins. En el text del PSOE se'ls inclou. També remarquen que es manté l'esquema de la llei del 'només sí és sí' que fusiona abús amb agressió i argumenten que s'ha donat temps a la negociació, ja que la primera proposta feta a Unides Podem va ser al novembre.

Des de Justícia subratllen que la responsabilitat de les rebaixes de penes és compartida per tot el govern espanyol i asseguren que modificar la norma és un acte de valentia. Les mateixes fonts remarquen que el problema està en les penes, que és el que apliquen els jutges, que no apliquen relats i demanen a Igualtat no desenfocar.