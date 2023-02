Junts presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos del Govern de Pere Aragonès per haver "triat la confortabilitat autonòmica" pactant amb el PSC i els Comuns. En una roda de premsa aquest dimarts a la tarda al Parlament, el president del grup parlamentari, Albert Batet, ha anunciat la seva decisió: "La cúpula d'ERC ha triat amb qui ja pacta a Barcelona i Madrid. És el tripartit d'Aragonès, Colau i Sánchez". A més, el partit de Laura Borràs i Jordi Turull considera que "no són uns bons pressupostos" perquè "no ajuden els més vulnerables" a la inflació amb reduccions fiscals, "no dona suport a pimes i comerços" per pagar la factura de la llum", no "inclou mesures fiscals clares per combatre el despoblament rural".

Malgrat l'augment de les partides de salut i educació, Junts creu que els comptes del 2023 no milloraran els serveis socials i també lamenten que el Govern "no obri cap delegació nova aquest any". "No són uns bons pressupostos per Catalunya, no responen a les necessitats actuals del país i de la ciutadania", ha remarcat Batet.

Al matí, la presidenta del partit, Laura Borràs, ja havia suggerit en una entrevista a 'TV3' aquest moviment: "És una legislatura que havia de fer via cap a la independència i Aragonès es va comprometre a culminar la independència, no pot ser aquest viratge en direcció contrària i que estigui còmodament instal·lat en l'autonomisme. Els pressupostos ho ratifiquen i no hi podem estar d'acord".

Batet ha acusat Aragonès "d'abandonar la majoria independentista" i de no haver fet "cap esforç" per mantenir-la. "Ha trencat la majoria del 52%", ha lamentat el president del grup parlamentari de Junts, que a la tardor va decidir sortir del Govern.

Judici a Borràs

Pel que fa a l'inici del judici a Borràs pel presumpte fraccionament de contractes quan era al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Batet ha dit que desconeix si hi ha contactes amb les entitats independentistes perquè acompanyin la presidenta suspensa del Parlament divendres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). "Nosaltres sí que hi serem", ha assegurat el president del grup parlamentari de Junts, que ha demanat "respecte per a la presumpció d'innocència" de Borràs. ERC i la CUP ja han dit que no hi aniran perquè consideren que no es tracta d'un cas vinculat amb la "repressió" al moviment independentista.

Llei d'ocupacions

Sobre la proposta de llei d'ocupacions "conflictives" de Junts que es votarà aquesta setmana al ple del Parlament, Batet ha dit que "conviden a tothom a treballar" i a "actuar amb responsabilitat", però no ha concretat si pactaran esmenes amb Ciutadans, que va accedir a retirar la seva proposta de llei a canvi de poder introduir alguns dels seus plantejaments en el text de Junts. En canvi, sobre les del PSC ha ressaltat que són "molt tècniques" i ha afegit: "Tot el que sigui enfortir i millorar el projecte (...), serà totalment benvingut".