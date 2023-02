El ministre de l'interior, Fernando Grande-Marlaska, ha justificat aquest dimarts la infiltració d'un membre de la policia nacional espanyola als moviments socials de Barcelona per la necessitat de "prevenir la comissió de delictes" i "generar les dades i la informació necessària per garantir la seguretat de tots". "Vivim en una democràcia no militant", ha dit, i aquí "no es persegueixen les ideologies o les idees", sinó "fets". Segons Marlaska, l'actuació dels membres del Cos Nacional de Policia "sempre" s'adequa a la legalitat, i té com a objectiu "garantir l'exercici dels nostres drets i llibertats" i "generar l'espai perquè tothom pugui dir el que vulgui i viure com sigui més feliç".

El ministre de l'Interior ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta del senador de Mes Madrid Pablo Gómez Perpinyà, que li ha retret la infiltració durant tres anys de l'agent del Cos Nacional de Policia a moviments socials de Barcelona. L'agent va mantenir diverses relacions amb dones que ara han presentat querelles contra ell i contra el Ministeri de l'Interior per delictes d'abusos sexuals, contra la integritat moral i d'impediment de l'exercici de drets cívics. Segons Gómez Perpinyà és preocupant que el Ministeri de l'Interior permeti infiltració a moviments socials sense que aquesta actuació estigui emparada per la persecució de cap delicte concret. "Són pràctiques policials aberrants que vulneren els drets fonamentals", ha dit, i que denoten que el Ministeri "empara la manipulació sexual com a mecanisme indagatori contra activistes socials". Marlaska –que ha evitat en tot moment fer referència directa a aquest cas, ha assegurat que els membres del Cos Nacional de Policia "compleixen en totes les seves actuacions els principis de legalitat i els valors constitucionals", perquè "garanteixen l'exercici dels nostres drets i llibertats". Segons el ministre, els agents no només persegueixen delictes consumats, sinó que "prevenen delictes generant un espai perquè puguem exercir els nostres drets amb tranquil·litat".