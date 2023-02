La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha insistit a denunciar que la proposta del PSOE per reformar la llei del 'només sí és sí' implica un "retrocés" i suposa "tornar al Codi Penal de 'la Manada' basat en la violència o la intimidació". "Suposava que a les dones els preguntessin si havien tancat bé les cames o si s'havien resistit", ha dit Montero aquest dimarts a la tarda en declaracions als passadissos del Senat. "Farem tot el que sigui possible per preservar el consentiment en el centre", ha assegurat la titular d'Igualtat, que també ha replicat a la ministra de Justícia, Pilar Llop, que "no és fàcil provar la violència". "Suposa un calvari probatori, haver de demostrar les ferides i marques en el cos", ha subratllat.

Llop ha dit en una entrevista aquest matí a la Cadena SER que és "molt senzill" demostrar la violència en una agressió sexual. "Amb una ferida es pot", ha dit, i ha negat que la proposició de llei dels socialistes sigui "tornar a models anteriors". Irene Montero insisteix a denunciar el "retrocés" de la proposta del PSOE i diu que farà "tot el possible" per aturar-ho El "calvari probatori" Montero ha respost que amb la llei del 'només sí és sí' s'havia acabat amb aquest "calvari probatori" i ha argumentat que la proposta que defensa Llop és tornar-hi. En la sessió de control a la cambra alta aquesta tarda, Montero ha respost -preguntada pel PP- que el problema de la norma és l'aplicació que n'està fent una minoria de jutges i ha defensat que cal "prémer l'accelerador per implementar-la". "Estem en risc seriós de tornar al Codi Penal de 'la Manada'", ha insistit. La senadora del PP Patrícia Rodríguez ha acusat Montero i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'haver provocat un "dany irreparable" i d'haver fet un "retrocés" en la protecció de les víctimes. Rodríguez ha demanat la dimissió de la titular d'Igualtat. Montero ha criticat que el PP "mai ha acceptat el 'només sí és sí'", ha assegurat que la llei "protegeix totes les víctimes" i ha argumentat que el problema encara és que amb l'anterior Codi Penal la majoria de víctimes preferien no denunciar. La polèmica amb la reforma de la llei del 'només sí és sí' també ha centrat altres intervencions, com la del portaveu dels populars al Senat, Javier Maroto, que ha retret a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, les revisions a la baixa de condemnes. "El govern no fa res més que protegir i defensar l'interès de les dones", ha assegurat Calviño. Per contra, Maroto ha dit que el govern espanyol "mai més podrà tornar a dir que protegeix a les dones" i l'ha acusat de recular "per por".