El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres al matí la fi de la mascareta al transport públic. El Consell de Ministres va aprovar la mesura aquest dimarts i la seva aplicació comença aquest dimecres, un cop publicada al butlletí. Tot i la desaparició de l'obligatorietat al transport públic, la mascareta continuarà sent obligatòria als centres i serveis sanitaris i a les farmàcies. També als centres sociosanitaris l'hauran de portar els treballadors que estiguin en contacte amb residents o en zones compartides amb ells, així com els visitants quan estiguin en zones compartides.

No obstant això, des de la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE) animen a la població espanyola a “no descartar per complet en determinades circumstàncies”, ja que ha de passar a ser una “eina de salut pública i educació sanitària”.

Persones vulnerables, l'excepció a la mesura

Les màscares són altament “recomanables” per a les persones que presenten símptomes respiratoris compatibles amb la COVID-19, la grip i altres infeccions respiratòries. Els especialistes posen l'accent que “es tracta d'una qüestió de responsabilitat individual i respecte cap a la salut dels altres”, ja que redueixen el risc que una persona malalta contagiï als qui té al seu voltant.

També són aconsellables per a les persones vulnerables amb major risc de desenvolupar malaltia greu, com:

Dones embarassades.

Persones amb malalties cardiovasculars.

Malalts de càncer.

Immunodeprimits.

Persones d'edat avançada.

Les mascaretes són convenients per a persones de risc, com aquelles que presenten símptomes en espais tancats, especialment amb molta afluència o amb mala ventilació, així com en el transport públic, esdeveniments esportius, cinemes, restaurants o centres comercials, “a més d'en centres sanitaris i farmàcies, on el seu ús continua sent obligatori”.

La societat científica recorda que mesures com mantenir la ventilació d'espais tancats i la rentada de mans continuen sent eficaces per a protegir-nos, ja sigui de la COVID-19 o d'altres virus respiratoris.