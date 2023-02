El consell de ministres aprovarà aquest dimarts el reial decret amb la pujada del 8% del salari mínim interprofessional (SMI), fins a situar-ho en 1.080 euros bruts en 14 pagues, un increment pactat amb els sindicats.

Després de més d'un mes de negociació i sense el concurs de la patronal CEOE, el president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar fa dues setmanes aquest increment i va destacar que en els últim cinc anys, el salari mínim ha pujat un 47%, o cosa que és el mateix, 344 euros mensuals des dels 736 euros de 2018.

La pujada, que afecta uns 2,5 milions de treballadors i tindrà efectes retroactius des del passat 1 de gener, situa aquest salari en l'objectiu del 60% del salari mitjà.

CCOO i UGT reclamaven una alça del 10%, fins a 1.100 euros, mentre que la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, havia advocat per la banda alta de l'informe del comitè d'experts, que va plantejar una alça per a 2023 d'entre el 4,6% i el 8,2%.

Per part seva, la CEOE optava per un increment del 4% supeditat a establir un règim de deduccions aplicables al sector agrari i a modificar la normativa de revisió de preus en els contractes amb el sector públic per a poder repercutir la pujada del SMI en els contractes en execució.

L'ascens sumarà 568,32 milions d'euros als ingressos per quotes de la Seguretat Social, segons les projeccions recollides en l'anàlisi d'impacte de la norma. En aquesta memòria també es destaca que, després de les últimes pujades del SMI, Espanya se situa en la part alta del grup mitjà de nivell d'SMI a la UE, d'acord amb el seu PIB per càpita.

Amb aquest increment, el salari mínim diari queda fixat en 36 euros, el mensual en 1.080 euros i l'anual en 15.120 euros.