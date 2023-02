La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha descartat dimitir i ha reconegut que la manca d'acord amb la llista cívica ha estat un dels detonants que ha fet saltar pels aires l'entitat. "No hi ha acord i és un dels temes de fons ideològic. Hi ha gent que no ho veu clar dins de l'ANC i hi ha aquesta tensió", ha assegurat Feliu en una entrevista aquest diumenge a Catalunya Ràdio, l'endemà de la trencadissa a l'entitat amb la sortida del vicepresident, Jordi Pesarrodona, i la dimissió de 13 membres del Secretariat Nacional. "Ahir hi va haver molt de debat, es van fer moltes propostes i es va intentar reconduir el tema, però malauradament alguns ja tenien la decisió presa de plegar", ha continuat la presidenta de l'ANC.

"L'ANC és veritablement una assemblea i a vegades costa acceptar les votacions, sobretot quan les perds. I després dir que no és democràtic", ha etzibat Feliu. "Es va fer una reflexió molt de consens, es van impulsar resolucions molt rellevants amb àmplies majories, però no ha estat suficient", ha insistit la presidenta de l'ANC, que ha tornat a parlar de dimissions "preacordades abans del ple". "Hi ha gent que només veu els pros de la llista cívica i d'altres que només els contres. També hi ha aquesta mateixa discussió a la societat", ha apuntat Feliu, que ha negat que l'expresidenta Elisenda Paluzie estigui "manant a l'ombra". "A l'Assemblea no mana ningú. Jo la que menys, i pobra de mi que ho fes massa", ha ironitzat la presidenta de l'ANC.

"Paluzie fa la tasca internacional de l'Assemblea, està afectada pel tema Pegasus i és una persona que sempre ajuda, amb to respectuós i li estem molt agraïts", ha valorat Feliu, que també ha refusat que l'ANC hagi deixat de ser una eina de cohesió de l'independentisme. "No crec que ho hagi deixat de ser. Això que ens passa a l'ANC és un reflex del que està passant dins la societat i dins l'independentisme. Com que som transversals, hi ha aquestes intensitats, passions i divergències", ha reflexionat en veu alta la presidenta de l'Assemblea.

Pesarrodona: "A vegades hi ha massa egos que cal superar"

D'altra banda, el vicepresident sortint de l'ANC, Jordi Pesarrodona, va afirmar en una entrevista a 8TV que "a vegades hi ha massa egos que cal superar". Pesarrodona va argumentar que va intentar fer de "mediador" entre els dos blocs de l'entitat, però que no se'n va sortir.

Els 13 dimissionaris reclamen noves eleccions

Finalment, els 13 dimissionaris del Secretariat Nacional de l'ANC s'han aplegat en el col·lectiu 'Indesinenter' i han parlat de "pèrdua de democràcia interna" i "abús de poder" en el si de l'Assemblea per part de la presidència i altres membres del comitè permanent. "No ha estat possible trobar punts d'entesa per reconduir una situació que considerem molt greu", han recalcat els dimissionaris, que proposen una Assemblea General Extraordinària de l'ANC que aprovi la convocatòria de noves eleccions al Secretariat Nacional, coincidint amb l'Assemblea General Ordinària.

Els 13 dimissionaris són Joan Carles Manzanero, Josep Piñol, Lluís Sobrevia, Isabel Ramon, Teresa Maria Sabé, Maurici Sabater, Manel Gener, Josep Pedrol, Albert Coll, Antoni Serrano, Joan Torres, i Joan Olivé.