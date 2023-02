El 61% dels treballadors reben alguna mena de servei de salut per part de l’empresa. El reconeixement mèdic és el més habitual. Quant a les preferències dels serveis per sectors, els rams de sanitat i educació trien l’atenció psicològica. Altres sectors, com el tecnològic i el logístic, trien com a prioritaris la nutrició i el benestar, mentre que els que treballen en el sector públic, mostren més interès pel xat mèdic i les videotrucades. Són dades de l’informe ’Radiografia de la salut a l’empresa espanyola’ que s’ha presentat aquest dilluns a Madrid.

Elaborat per Savia, la plataforma de salut digital de la companyia d’assegurances MAPFRE, a l’enquesta –que es va elaborar a partir de 1.000 enquestes realitzades del 27 de setembre al 3 d’octubre del 2022– s’hi aborda la salut i el benestar dels empleats a les empreses espanyoles. Segons ha indicat Pedro Díaz Yuste, CEO de la companyia d’assegurances digital Savia, les conclusions, segons el directiu, mostren «un interès creixent» de les companyies en «tot allò relatiu a la salut dels empleats».

El 61% dels treballadors reben alguna mena de servei de salut per part de l’empresa

Amb les dades de l’informe, el 61% dels treballadors reben alguna mena de servei de salut per part de l’empresa. Els qui tenen entre 35 i 54 anys, són els que més solen beneficiar-se d’aquest tipus de prestacions i, per gènere, els homes les reben en el 56% dels casos i les dones, en el 44%. El més habitual d’aquests serveis (43% dels enquestats) és el reconeixement mèdic.

Assegurança mèdica finançada

Entre els serveis que més demanen els empleats, hi sobresurten l’assegurança mèdica finançada com a primera opció (29% dels enquestats) i els serveis de fisioteràpia, triats en un segon lloc pel 22% dels entrevistats. Així mateix, destaca un interès cada vegada més gran pels serveis relacionats amb el benestar emocional, l’activitat física i la nutrició, seleccionats per l’11% dels enquestats com a primera opció i pel 15%, com a segona i tercera opció. Aquests serveis han experimentat «un fort creixement» com a conseqüència de la pandèmia de coronavirus. Els joves d’entre 18 i 34 anys són els que més reclamen aquesta mena de prestacions.

A l’informe hi destaca, així mateix, que si es parla de preferències de serveis per sectors, els rams de sanitat i educació, trien l’atenció psicològica. S’apunta que sectors més sedentaris com el tecnològic i el logístic escullen com a prioritaris serveis de prevenció i protecció, mentre que els treballadors del sector públic mostren més interès pel xat mèdic i les videoconsultes.

A la mostra s’indica que, per al 66% dels enquestats per la companyia, és «important» que l’empresa ofereixi serveis de salut i benestar. A més, el 55% declara que té en compte si una companyia ofereix aquestes prestacions o no a l’hora de canviar de feina.