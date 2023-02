Alberto Núñez Feijóo i Pablo Casado s'han reunit aquest dimecres al migdia per dinar en un restaurant de Madrid, segons han informat fonts del PP. La trobada s'emmarca dins d'un clima de "normalitat i respecte" entre "dues persones que han tingut l'honor de presidir el Partit Popular", asseguren les mateixes fonts. La trobada estava prevista per a finals de l'any passat, però es va haver d'ajornar per motius d'agenda. Des del PP s'assegura que Feijóo i Casado tenen una relació "fluïda" que "han anat mantenint en el temps", així com que en el darrer any han compartit reflexions "en diverses ocasions".