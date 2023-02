El ple del Tribunal Constitucional ha avalat l’ingrés hospitalari d’una gestant que volia donar a llum al seu domicili, a l’entendre que aquesta decisió no va vulnerar els seus drets a la igualtat, a la integritat física i moral, a la llibertat ideològica i a la intimitat personal i familiar. La sentència, no obstant, ha comptat amb els vots particulars de la vicepresidenta de l’òrgan de garanties, Inmaculada Montalbán, i la magistrada María Luisa Balaguer.

El cas estudiat pel tribunal va ser elevat al ple fa una mica més d’un any. La dona va recórrer a l’actuació del Servei de Salut del Principat d’Astúries d’ingressar-la a l’Hospital Universitari Central d’Astúries (HUCA) entre el 25 d’abril del 2019 fins a la seva alta, després del naixement per cesària de la seva filla el 26 d’abril del 2019. La sentència, de la qual ha sigut ponent la magistrada Concepción Espejel, declara que la vigilància fetal continuada que van recomanar els metges i va motivar l’ingrés hospitalari era necessària per preservar la vida i la salut del concebut.

Sense vulneració de drets

També considera que les actuacions mèdiques, que van desembocar en un part per cesària urgent, van resultar necessàries al tractar-se d’un embaràs de risc que ja havia sobrepassat la setmana 42 de gestació, amb el consegüent perill d’hipòxia fetal i mort intrauterina que hi havia. La dona, tot i que es resistia a donar a llum a l’hospital, no va veure limitat el seu dret d’autonomia com a pacient i al consentiment informat, declara la sentència.

La sentència conclou que l’actuació del Servei de Salut del Principat d’Astúries, executat a través de l’HUCA, no ha constituït un tracte discriminatori desfavorable de la recurrent per raó de sexe ni l’ha privat del dret d’autodeterminació com a pacient i del dret al consentiment informat.

La vicepresidenta del Constitucional discrepa de la majoria del ple, perquè entén que l’actuació mèdica sobre la dona embarassada, que havia sigut ingressada contra la seva voluntat, sí que va vulnerar el seu dret a l’autonomia del pacient i a consentir de manera lliure, informada i conscient.