La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i també per a Francisco Martínez (qui era el seu número dos) i per al director operatiu de la Policia Eugenio Pino pel presumpte espionatge el 2013 i 2014 a l’extresorer del PP Luis Bárcenas. Així consta en un escrit dirigit al jutge que instrueix a l’Audiència Nacional el cas Kitchen, Manuel García Castellón, en què també es reclamen penes per als comissaris José Manuel Villarejo (19 anys), Enrique García Castaño (12 anys i 6 mesos), Andrés Manuel Gómez Gordo (15 anys) i Marcelino Martín-Blas (2 anys i 6 mesos). Per a l’ex-xòfer de Bárcenas Sergio Javier Ríos Esgueva, que després va ser nomenat funcionari de Policia, 12 anys, 5 mesos i 15 dies de presó.

El document l’ha presentat el ministeri públic un dia després que l’instructor dictés una providència en la qual donava un termini màxim de 20 dies als fiscals encarregats de les indagacions Miguel Serrano i César de Rivas perquè sol·licitessin l’obertura del judici oral formulant escrit d’acusació o en el seu cas el sobreseïment de la causa. 48 i 41 anys de presó L’acusació que exerceix el PSOE en el cas Kitchen ja va sol·licitar 48 anys i 4 mesos de presó per una desena de delictes per a Fernández Díaz, que, com a responsable de l’Interior quan van passar els fets, considera màxim responsable del dispositiu parapolicial muntat per a presumptament espiar Bárcenas amb l’objectiu d’intentar treure-li la documentació que provés l’existència d’una caixa b en el PP. Per la seva banda, Podem va demanar que Fernández Díaz sigui condemnat a 41 anys de presó. També va demanar que l’expresident del Govern Mariano Rajoy, la seva ‘exnúmero dos’ Soraya Sáenz de Santamaría i l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal testifiquin en el futur judici.