L’estat d’alarma no es va declarar fins al 14 de març, però, per a molts, la pandèmia havia començat setmanes abans. Exactament un mes abans, quan el Mobile World Congress va decidir cancel·lar la seva edició del 2020 després de la fugida en massa dels grans expositors per por del contagi de covid.

Tornada després de la caiguda

La caiguda de l’icònic congrés de la tecnologia i els mòbils, que feia catorze anys que se celebrava de manera ininterrompuda a Barcelona, es va convertir en el primer gran senyal que aquell virus era també un problema nacional. Ara, tres anys més tard, la tornada de la fira a la ciutat sense obligació de mascareta, amb gairebé el mateix nombre d’empreses expositores i el 25% de públic asiàtic, tanca, de la mateixa manera, el cicle pandèmic. I ho fa, a més, amb una edició que la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat i la resta d’institucions implicades en la Fira de Barcelona viuran amb una especial estima: és la primera que se celebra després d’haver acordat amb la GSMA, la companyia organitzadora, que el congrés es quedi aquí com a mínim fins al 2030 i, si no hi ha res que ho impedeixi, de manera permanent.

El congrés començarà demà amb previsió que hi assisteixin 80.000 persones, un volum que implica incrementar el 33% les xifres de l’any passat però alhora quedar-se encara gairebé 30.000 visitants per sota del que captava abans de la covid.

Diversitat del públic

És pràcticament l’únic que queda per recuperar de les dinàmiques de llavors, perquè el nombre d’empreses expositores és pràcticament el mateix (2.000 aquest any davant les 2.300 del 2019) i la diversitat del públic també: tot i que les restriccions de mobilitat s’hagin allargat fins fa ben poc allà, el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, va apuntar dijous passat que espera el 25% de públic asiàtic i entorn de 5.000 visitants procedents directament de la Xina.

El trànsit aeri, l’ocupació hotelera i els preparatius del sector restaurador envien també un missatge de retorn a la normalitat. El gestor aeroportuari Aena té a punt un operatiu especial a l’aeroport del Prat precisament en relació amb el congrés i té programats aproximadament 7.600 vols aquests dies, el 19% més que l’any passat i només 600 menys que el 2019.

El Gremi d’Hotels de Barcelona treballa amb una previsió d’ocupació d’entre el 90% i el 95% als allotjaments de la ciutat, una taxa que confirmava la setmana passada la cadena Sercotel, que espera ple total als seus allotjaments de Barcelona i del 95% als de Cornellà, Sant Just Desvern i Sant Boi.

En aquest sentit, també les empreses de Mercabarna que serveixen a la xarxa Horeca (hotels, restaurants i cafeteries) han detectat una demanda similar a la del 2019 i assenyalen com a únic temor la possibilitat que el visitant gasti menys per l’encariment dels preus i el seu menor poder adquisitiu, així com l’impacte negatiu del tancament de la restauració al Port Olímpic. Així i tot, la principal proveïdora de fruita i hortalissa fresca de la Fira de Barcelona ja té encarregades més amanides i broquetes de fruita o verdura que en l’última edició precovid.

El Mobile de la recuperació

«Estem convençuts que serà definitivament el Mobile de la recuperació», ha assegurat diverses vegades aquests dies el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent.

«Es presenta amb expectatives excepcionals, el que tots estàvem esperant i desitjant», ha apuntat també recentment l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que celebra sense titubejos que el congrés hagi oficialitzat la relació a llarg termini amb la ciutat. «Això consolida Barcelona com una gran capital tecnològica i d’innovació, ja que estem aconseguint el que sempre ens havíem proposat amb la fundació Mobile World Capital: que el congrés no fos només un congrés», afegeix.

Colau es refereix al centenar de centres tecnològics de multinacionals que s’han instal·lat a Barcelona des que va aterrar el congrés el 2006 i al fet que no pari de créixer el nombre de ‘start-ups’ que hi ha a la ciutat.

Les autoritats obren la fira

El rei Felip VI ha celebrat l'arribada del Mobile World Congress de la "recuperació", malgrat els "temps encara difícils". En un discurs que ha combinat en català, castellà i anglès i en el que ha recordat la invasió russa a Ucraïna i les víctimes dels terratrèmols a Ucraïna i Síria, el monarca ha definit Barcelona com una ciutat "cosmopolita i a l'avantguarda de la innovació" on els propers dies es donaran a conèixer els avenços en telefonia mòbil en l'àmbit mundial. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la seva intervenció per demanar que s'avanci en una nova etapa de "col·laboració i diàleg" per "superar les diferències". "Fem de la política un acció útil", ha reblat.

Per Felip VI, el MWC "va de la mà de Barcelona i Barcelona s'identifica profundament amb el Mobile", un esdeveniment que esdevé una font de "creació de riquesa i oportunitats econòmiques".

Alhora, el monarca ha reclamat que el saló contribueixi a promoure una societat més "justa i inclusiva", en què es posin les persones al centre. "El congrés ens permet mirar cap al futur de la nostra societat", ha insistit

De la seva banda, el president del govern espanyol ha començat el discurs inaugural parlant de la guerra d'Ucraïna, que "prossegueix amb conseqüències terribles", també per a l'economia global. Després de detallar les mesures que l'executiu ha posat en marxa durant l'últim any, Sánchez ha afirmat que Espanya "resisteix l'embat de la incertesa amb fortalesa".

Nova etapa "de diàleg i trobada" amb Catalunya

Alhora, Sánchez ha demanat obrir una "nova etapa de col·laboració, diàleg i trobada" centrada en allò que "uneix", el progrés de Catalunya, Barcelona i la societat que hi viuen. "El progrés d'una Catalunya oberta, plural i dinàmica per la qual val la pena unir forces i voluntat és quelcom al que ens hem de dedicar tots", ha precisat.

Per això, ha emplaçat a fer-ho possible "des de la convivència i l'acord", amb voluntat compartida de "superar les diferències per seguir avançant pel bé de la gent". "Per això serveix la política", ha asseverat.

Granryd recorda Picasso

El director general de la GSMA, Mats Granryd, ha recordat Pablo Picasso en el discurs previ al sopar com a personalitat que mai va tenir por d'explorar tots els límits, un esperit que creu que comparteix amb la indústria del mòbil. "És un esperit que rau en el cor de qui som nosaltres, el sector tecnològic i del mòbil", ha assegurat.

Granryd ha assegurat que ho tenen tot a punt i "a lloc" per fer negoci i generar valor econòmic "de present i de futur". "Com deia Pablo Picasso, tot el que pots imaginar-te és real. Aquesta setmana els animo deixar fluir la imaginació amb tot allò que és possible", ha conclòs.