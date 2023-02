Almenys un dron s'ha estavellat aquest dimarts prop d'una "infraestructura civil" a la ciutat russa de Kolomna, situada a la regió de Moscou, segons han confirmat les autoritats russes, que han denunciat també atacs d'aparells no tripulats ucraïnesos a Krasnodar i a Adigueia. Ucraïna encara no s'ha pronunciat sobre aquests incidents.

El governador de la regió de Moscou, Andrei Vorobiov, ha indicat a Telegram que l'incident ha tingut lloc prop de Gubastovo" i ha afegit que "l'objectiu era probablement una infraestructura civil". "No hi ha ferits. No hi ha víctimes ni danys", ha manifestat, abans de recalcar que les autoritats estan investigant el que ha passat.

A més, el Ministeri de Defensa rus ha acusat el règim de Kíiv" d'"intentar fer servir aparells aeris no tripulats per atacar infraestructura civil al territori de Krasnodar i a la república d'Adigueia". "Els drons han estat eliminats per unitats de guerra electrònica de les forces armades russes", ha apuntat en un comunicat publicat a la seva pàgina web.

Així, ha detallat que "un d'ells ha caigut en un camp i l'altre, després de desviar-se de la seva trajectòria, tampoc ha arribat a cap infraestructura civil".

També a l'aeroport de Sant Petersburg

Hores abans, l'aeroport de Púlkovo, a la ciutat russa de Sant Petersburg, ja havia suspès breument les operacions a causa d'"un objecte no identificat", segons els serveis d'emergència, que han afegit que dos avions de combat s'han desplegat a la zona per l'objecte, que "tenia l'aparença d'un dron de gran mida". Inicialment s'ha tancat l'espai aeri en un radi de 200 quilòmetres al voltant de l'aeroport de Púlkovo.

I a Bélgorod

A primera hora del dia, l'alcalde de la ciutat russa de Bélgorod, Valentin Demidov, ha confirmat l'evacuació dels residents d'un gratacel després que "un dron hi entrés a través de la finestra d'un apartament". "La gent ha estat traslladada a un lloc segur", ha ressaltat a Telegram, abans d'apuntar que les restes de l'aparell s'han trobat escampades per la zona. "Tres cotxes han patit danys lleus. S'estan adoptant totes les mesures", ha conclòs.

Rússia ha denunciat nombrosos atacs amb dron contra aeròdroms i altres objectius al territori, especialment en zones properes a la frontera amb Ucraïna, amb més intensitat durant els últims mesos.