Els eurodiputats del grup socialdemòcrata, d’Els Verds-Aliança Lliure Europea, l’Esquerra Europea i els independentistes catalans han optat per no participar aquest dimarts en l’audiència sobre el model d’immersió lingüística a Catalunya i l’ús del castellà a les escoles catalanes organitzat per la comissió de peticions del Parlament Europeu per discrepàncies sobre l’elecció dels quatre experts convocats a donar-hi la seva opinió.

«És inacceptable. No es pot acceptar la manipulació d’aquesta comissió per tractar qüestions espanyoles de manera que serveixin els interessos del PPE, Vox i Ciutadans», així que «tenint en compte que totes les nostres peticions constructives han sigut ignorades no ens queda més remei que abandonar la sala i no participar en aquesta audiència», ha anunciat la danesa Margaret Auken.

Junt amb Auken, s’han aixecat dels seus seients Jordi Solé (ERC), Carles Puigdemont (Junts) i Clara Ponsatí (Junts) mentre que els representants del PSOE o Unides Podem o altres formacions han optat directament per plantar l’audiència –els socialistes ja van anunciar que no hi participarien a finals de gener– i ni presentar-se a la sala.

Sí que han participat finalment en el debat membres del PP (Rosa Estarás), Vox (Jorge Buxadé i Margarita de la Pisa) i Ciutadans (Maite Pagazaurtundua) a més d’una eurodiputada liberal estoniana (Yana Toom) i un popular alemany (Peter Jahr). «Des del 2020 hem denunciat com s’estan manipulant les normes de la comissió que presideix perquè s’estan tractant de forma interessada qüestions espanyoles de manera que beneficiïn el Partit Popular, Vox i Ciutadans», ha criticat Auken a la presidenta de la comissió de peticions, la popular espanyola Dolors Montserrat.

«Audiència subjectiva»

Una situació que, segons ha denunciat, ha quedat «més patent» durant l’audiència «totalment subjectiva» organitzada aquest dimarts. «El PP ha designat tres dels quatre experts que s’oposen al model d’immersió lingüística a Catalunya, malgrat els resultats positius. Hi ha un expert d’ECR (Conservadors i Reformistes Europeus, al qual està adscrit Vox) que és fins i tot membre de Vox al Parlament de Catalunya i, per tant, no se’l pot considerar expert perquè els seus prejudicis queden patents, cosa que fa que no sigui adequat per participar en una audiència del Parlament. Tot i que s’inclogués l’expert proposat pel meu grup –Els Verds–, no s’haurien complert els criteris de pluralitat i independència que s’han de respectar en les audiències organitzades pel Parlament», ha afegit Auken.

«En general, quan s’organitza una audiència els experts es designen mitjançant un pacte entre cavallers. Com que aquests tres grups que ara abandonen la sala no van designar cap expert i semblava que no hi estaven interessats, qui es comporta d’aquesta manera es posa en un compromís. La nostra presidenta sí que ha respectat la proposta», ha defensat el popular alemany Peter Jahr. «Lamento el filibusterisme del que acabem de veure perquè van tenir l’oportunitat de tenir experts, van renunciar a utilitzar aquesta possibilitat i alhora impugnaven el resultat. Aquestes dues coses són contradictòries», ha criticat l’eurodiputada adscrita al grup liberal Renew, Maite Pagazaurtundua. «Tot es va fer per procediment democràtic i partint de les majories», ha afegit Montserrat.

Quatre convidats del PP i Vox

Els quatre experts convidats a comparèixer i donar la seva opinió sobre la política d’immersió, abans de la missió que la comissió enviarà durant la segona meitat de l’any, han sigut la professora de Dret Constitucional i jurista Teresa Freixes, el catedràtic Jorge Calero, el professor Jesús Rul i el diputat de Vox al Parlament, Manuel Acosta, convidat com a professor durant 25 anys, màster en Literatura Hispànica i doctorat en Filologia. Tots quatre han criticat el model d’immersió, han denunciat la persecució que pateix l’espanyol i el tracte discriminatori i han defensat la llibertat d’elecció per als pares o un model bilingüe i paritari. «És un model molt interessant per aprendre una segona llengua però quan un ho vol voluntàriament», ha dit durant el debat Jesús Rul. «El que s’hauria de fer és aplicar un article 155 educatiu a la Generalitat de Catalunya», ha recomanat Acosta.

A l’audiència també hi ha acudit el portaveu de Ciutatans, Carlos Carrizosa, que ha carregat contra el Govern de Pedro Sánchez per no fer complir les sentències sobre el castellà a les aules catalanes, i la presidenta de l’Assemblea per una Escola Bilingüe, Ana Losada. «Que el Parlament Europeu doni espai perquè es pugui parlar amb dades i persones que coneixen el sistema per dins és molt important. És el camí per aconseguir posar fi a un sistema educatiu que exclou l’espanyol com a llengua vehicular», ha explicat.