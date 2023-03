El PSOE ha aconseguit aprovar la presa en consideració de la reforma de la llei del 'només sí és sí' registrada en solitari amb el suport de PP, Cs, PDeCAT i PNB. En la votació d'aquest dimarts al vespre al Congrés, s'ha evidenciat el trencament entre els socis de coalició amb el vot en contra d'Unides Podem. També s'hi han oposat ERC, EH Bildu i la CUP. Vox, JxCat i Més País s'han abstingut. La diputada del PSOE Andrea Fernández ha defensat que "no importa amb qui sinó per a què" i ha demanat a Unides Podem que "deixi la hipèrbole i parli de solucions". "Estem cansades de les seves perorates", ha dit. La diputada de Podem Lucía Muñoz els ha acusat de "trair" el feminisme.

La reforma del PSOE implica retornar a les penes de l'anterior Codi Penal en casos en què hi hagi violència o intimidació creant un subtipus agreujat en el delicte d'agressió sexual, un esquema que el Ministeri d'Igualtat rebutja perquè considera que implicarà revictimització i tornar a posar el focus dels interrogatoris en si hi va haver resistència i no en el consentiment. El text ha obtingut 231 vots a favor, 56 en contra i 58 abstencions.

Fernández ha insistit que el que fa el PSOE és "assumir la responsabilitat de modificar" la norma, "que no està funcionant adequadament" amb les rebaixes de penes a agressors sexuals, i que ho fa "des de la serietat i el rigor". "Cal modificar-la, cal ser responsables, conseqüents i la millor forma de legitimar aquesta norma és apostar per corregir els errors", ha afirmat la diputada socialista.

Per contra, la diputada d'Unides Podem ha avisat que "no hi ha feminisme possible" al costat de PP i Vox. "Per això l'aplaudiment d'avui serà l'aplaudiment de la vergonya", ha dit en el debat d'aquesta tarda. Muñoz ha acusat el PSOE de "trair" el crit del moviment feminista i d'estar "fallant" i "donant l'esquena a totes les dones d'aquest país".

Posicionament de l'independentisme

La diputada d'ERC al Congrés, Pilar Vallugera, ha criticat l'enfrontament entre PSOE i Unides Podem. "Em sembla decebedor, molt poc professional i que les dones no s'ho mereixen", ha dit Vallugera, que ha lamentat que malgrat que ERC es va oposar a tramitar-ho d'urgència per donar-los temps per negociar no han "entrat en raó".

La diputada de Junts Pilar Calvo ha censurat que els socis de coalició utilitzin la norma com a "arma llancívola electoral" i que ambdós es presentin com a "defensor de les dones" i assegurin que posen "el consentiment en el centre". "Es pot millorar la llei, però no a cop d'enquesta i de titular", ha afirmat.

El diputat del PDeCAT Genís Boadella s'ha mostrat a favor de la reforma dels socialistes, però ha defensat que la qüestió "requeria més rigor, menys ideologia i més serietat". Boadella ha negat que reconfigurar el tipus de l'agressió sexual impliqui un retrocés.

La portaveu de la CUP, Mireia Vehí, ha argumentat que la proposta del PSOE "no solucionarà res" com tampoc altres propostes que s'han fet des d'Unides Podem per modificar la norma i ha denunciat que el debat sobre la llei del 'només sí és sí' només serveix per "tapar qüestions que el moviment feminista tracta de posar a la palestra".

Suport de la dreta

El PP i Cs han donat suport a la tramitació de la reforma, però han carregat contra el govern espanyol. La portaveu dels populars al Congrés i número dos del partit, Cuca Gamarra, ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'amagar-se i d'haver actuat guiat pel "sectarisme ideològic" obviant els "advertiments" contra la llei.

Gamarra ha demanat que s'assumeixin responsabilitats polítiques i ha criticat que Unides Podem continuï a l'executiu després d'haver votat en contra de "derogar" la norma que han impulsat ells i ha generat "tant de dolor i rebuig".

Puja el to entre socis

El to d'enfrontament entre els socis de coalició ha pujat arran del debat d'aquest dimarts a la tarda. El portaveu dels socialistes, Patxi López, ha acusat Unides Podem d'haver fet un discurs "irresponsable" i "impresentable". La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha lamentat en declaracions als passadissos de la cambra baixa que s'hagi arribat a aquest punt.