La mercantil canària Angrasurcor SL, de la qual és administrador únic l’empresari Ángel Ramón Tejera de León, vinculat al cas Mediador, va fer almenys una desena de reparacions a casernes de la Guàrdia Civil de la província d’Alacant entre els anys 2016 i 2018. En pràcticament tots els casos es tractava d’obres d’un import inferior als 50.000 euros i es van adjudicar a través de contractes menors. És a dir, sense convocar un concurs, al no ser preceptiu per a aquestes quantitats, però «valorant més d’una oferta per optar per la millor», segons van precisar fonts coneixedores de les contractes.

Entre aquesta desena d’actuacions hi ha les obres d’impermeabilització de la coberta i la reforma del garatge de les dependències oficials de la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores. Una actuació que es va licitar en el primer semestre del 2016 amb un pressupost base sense impostos de 47.985 euros (amb impostos superava els 58.000), pel procediment de contracte menor. Les fonts abans citades van explicar que es van estudiar diverses opcions, però que al final es va acabar adjudicant el contracte a l’empresa de Tejera de León, conegut sota l’apel·latiu de ‘Mon’ en el sumari en què figura com a investigat per corrupció l’exdiputat socialista canari del PSOE Juan Bernardo Fuentes, àlies ‘Tito Berni’.El coneixement d’aquesta empresa canària «especialitzada en impermeabilitzacions i aïllaments i amb disponibilitat de desplaçament a tot el territori nacional i les illes», segons diu en la seva pàgina web, va arribar fins a la Comandància d’Alacant «a través de Madrid» com una mercantil amb la qual l’Institut Armat ja havia treballat «amb resultats satisfactoris», segons les mateixes fonts. Així consta en les declaracions que arran d’aquestes adjudicacions pren el Servei d’Assumptes Interns de l’Institut Armat des de fa gairebé dos anys. Compareixences a les quals, igual que ha passat en altres comandàncies, ha sigut citat Manuel Muñoz, responsable de la d’Alacant en les dates en què van tenir lloc aquestes adjudicacions. El cap de la d’Àvila, Carlos Alonso, va declarar que va ser el tinent general Pedro Vázquez Jarava el que li va indicar que havia de contractar amb aquesta mercantil suposadament solvent. Les obres fetes a la caserna de Dolores sembla que no van estar dintre d’aquests barems de qualitat, ja que, segons apunten usuaris de l’aquarterament, «hi va tornar a haver goteres l’any següent i va caldre una nova intervenció». Fa poc menys d’un mes, de fet, l’alcalde de la localitat, Joaquín Hernández, i la subdelegada del Govern, Araceli Poblador, van presentar els resultats d’una nova adequació de l’edifici gràcies a una subvenció de la Generalitat per a la millora dels immobles de propietat municipal, com és el cas de la caserna. Han sigut en total 38.000 euros que s’han destinat a millorar l’accessibilitat de l’edifici i a condicionar els vestidors. Les instal·lacions donen servei a més de 60.000 habitants dels municipis de Dolores, Albatera, San Isidro, Catral, Daya Nueva i Daya Vieja. La reparació integral de la façana exterior de la caserna de la Guàrdia Civil a Alcoi va ser una altra de les obres que la Benemèrita va adjudicar a l’empresa de ‘Mon’. Una obra amb un pressupost base de licitació sense impostos de 36.400 euros (44.044 amb impostos) amb un termini d’execució de dos mesos. En aquesta mateixa situació estan les obres de condicionament de la caserna del Verger, a la Marina Alta, i una actuació a la mateixa Comandància, entre d’altres, fins a arribar a la desena de les adjudicades a l’empresari canari entre el mig centenar de millores que es van emprendre en aquells anys. Algunes d’aquestes adjudicacions han derivat en una investigació penal paral·lela al cas Mediador que s’instrueix en un jutjat d’instrucció de Madrid per, almenys, un presumpte delicte de falsedat documental que s’atribueix inicialment a ‘Mon’ junt amb un altre industrial i dos alts càrrecs de la Guàrdia Civil, un d’ells, el tinent general Vázquez Jarava. El nom de Tejera de León apareix esmentat fins a cinc vegades en el sumari del cas Mediador i sempre vinculat a una mateixa trobada, celebrada el 4 de novembre del 2020 a l’hotel Escuela de Tenerife. Aquí, el constructor va coincidir amb altres personatges imputats en la causa canària de presumpta corrupció, com Marco Antonio Navarro Tacoronte, l’intermediari que dona nom al cas; l’exdirector general de Ramaderia del Govern de les Canàries, Taishet Fuentes; el general de la Guàrdia Civil Francisco Javier Espinosa –l’únic dels investigats que es troba en presó preventiva de moment–, i l’empresari Antonio Bautista Prado.