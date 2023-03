La moció de censura de Vox encapçalada per l'economista i exdiputat del PCE Ramón Tamames es debatrà entre dimarts i dimecres de la setmana que ve al Congrés. La presidenta de la cambra baixa, Meritxell Batet, ha anunciat en una compareixença aquest dilluns que serà els dies 21 i 22 de març. El debat començarà previsiblement dimarts al matí i la votació es produirà l'endemà. Fonts parlamentàries han explicat que encara s'està determinant des d'on intervindrà Tamames, per problemes de mobilitat del candidat de 89 anys. Per això, s'estan valorant opcions perquè no ho hagi de fer des de la tribuna per evitar que hagi de pujar escales.

Una de les possibilitats és que intervingui des de sota de la tribuna en un espai que s'hi habiliti expressament. D'altra banda, tant Vox com Tamames i el govern espanyol tindran temps il·limitat per intervenir. Els grups, després d'una interrupció decretada per Presidència, tindran trenta minuts cadascun amb un torn posterior de rèplica de deu minuts. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha afirmat en una entrevista aquest dilluns al matí a RNE que la moció de Vox serà "una bona oportunitat per contrastar models" i "reafirmar" el del govern espanyol, que implica "modernització". Per contra, Rodríguez ha dit que el model de Vox representa "propostes d'un passat fosc" i ha subratllat que la iniciativa evidenciarà la seva proximitat amb el PP.