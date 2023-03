ACN Barcelona - L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell considera que la repetició del judici a la Mesa del 2017, presidida per ella mateixa, és "maltractament". "És un cas de maltractament fer-los tornar a passar el que van passar; sempre és un tràngol passar per un tribunal, sempre és difícil i costa molt", ha criticat Forcadell a les portes del TSJC, on ha afegit que això implica que "la repressió es continua acarnissant amb l'independentisme". Forcadell, que ja va ser jutjada per aquests fets però al Tribunal Suprem, ha remarcat que a la cambra legislativa "s'hi ha de poder parlar de tot" amb els únics límits en el respecte als drets humans. "Si no és així, al Parlament hi entra la censura i no és democràtic, i això no ho podem permetre", ha dit.

L'expresidenta del Parlament ha remarcat que l'únic delicte que va cometre la Mesa va ser "defensar la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa dels diputats".