El president espanyol, Pedro Sánchez ha acusat aquest dimarts el líder de Vox, Santiago Abascal, d'amagar-se darrere el professor Tamames per portar al Congrés un "xou" amb una moció de censura "destructiva" i de "terra cremada" que va "contra la convivència entre espanyols". Ha retret al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hagi passat de 'no' a l'abstenció en aquesta moció de censura. "Són igual de responsables de l'immens mal que fan a la democràcia", ha dit. Segons Sánchez, l'abstenció del PP és "un pagament en diferit" a la ultradreta, però "ha d'anar amb compte" perquè "més d'hora que tard la dreta els exigirà un segon pagament en diferit per saldar els deutes". "Quan arribi aquest moment, recordin aquest debat".

Sánchez ha pres la paraula per rebatre Abascal sense esperar la intervenció del candidat Tamames. Ha obert la seva intervenció amb retrets personals al líder de Vox, una persona que "exalta els valors militars, però s'escapoleix de fer la mili", que "invoca la frugalitat, però viu a l'ombra d'un xiringuito muntat pel PP a la Comunitat de Madrid per tenir una pagueta de més de 82.000 euros l'any".

"Avui tenim una moció muntada per algú que es disfressa de profeta, que anuncia l'apocalipsi, proclama l'emergència nacional, i després es pren un repòs de 100 dies per acabar muntant aquest xou parlamentari", ha dit.

També ha retret al líder de Vox que no hagi portat al Congrés "ni un sol projecte". "Només unes quantes vaguetats per cantar les bondats d'un model autàrquic". Vox, ha dit, no ha presentat mai "ni una sola mesura a favor de la convivència a Espanya". "Al carrer crispació, a la tribuna bronca, dues mocions de censura estèrils i odi", ha dit.

"Un pagament en diferit"

En aquest context, ha retret al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no hagi plantat cara a aquesta moció i opti per una abstenció. Sánchez ha recordat que Vox per si mateix no guanyarà unes eleccions, però amb el PP de Feijóo "la cosa va millor" perquè han passat del "no" de la primera moció de censura a una abstenció.

L'abstenció del PP, segons Sánchez, és "un pagament en diferit" per aconseguir el poder de la mà de la ultradreta, però "aquest és un negoci dels que deixen taca" i quan Vox els demani un segon pagament "recordin aquest debat".

En aquest context, ha afirmat que Vox i PP, ha dit són "dues gotes d'aigua" que voten conjuntament en contra dels avenços socials i que es necessiten per recuperar el poder, i tots dos partits "atien la confrontació territorial per engreixar un conflicte de què proven d'alimentar-se políticament".

"Avui totes les dretes espanyoles comparteixen la mateixa ficció. Vivim en una dictadura, l'apocalipsi ha arribat i l'esquerra és un govern il·legítim que està al govern per accident". L'única diferència entre el PP i Vox, segons Sánchez, és que el partit d'Abascal incorpora "un plus de brutalitat" per assenyalar "falsos culpables" i atiar "l'odi i la frustració" als qui pateixen el problema.

"Vox és a la política espanyola com el menjar ultraprocessat a la dieta mediterrània, com el glutamat de la dreta, un potenciador del discurs extrem i radical".

Catalunya

Sánchez ha retret a Abascal que pretengui justificar la moció de censura per la situació territorial. Ha afirmat que gràcies a la seva aposta pel diàleg la preocupació dels ciutadans per la situació a Catalunya ha passat d'ocupar un dels cinc primers llocs a desaparèixer de les enquestes, mentre que el suport a la independència de la població catalana "està retrocedint" i queda per sota el "40%". "On hi va haver confrontació avui hi ha convivència", ha dit, i per tant aquesta no és una raó que justifiqui la moció de censura.

Segons Sánchez, PP i Vox plantegen un increment de la tensió. "Atien la confrontació territorial per engreixar un conflicte del qual proven d'alimentar-se políticament", ha dit, però "avui la Constitució es compleix a tots els racons del país, i si algú no el compleix és el PP".