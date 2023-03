El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatjarà a la Xina convidat pel seu homòleg mandarí, Xi Jinping, el 30 i 31 de març, segons han confirmat fonts de la Moncloa.

El viatge tindrà lloc en un escenari d'ascens de la influència de la Xina, el president de la qual ha mantingut aquesta setmana una cimera amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, durant la qual el cap del gegant asiàtic ha presentat un pla de pau per buscar una sortida a la guerra iniciada per la invasió russa d'Ucraïna. El govern espanyol, membre de l'OTAN i defensor d'Ucraïna, ha destacat sovint el paper clau de la Xina per influir sobre Putin.