Espanya ha superat les 120.000 morts per covid-19 des que va començar la pandèmia el març del 2020. El Ministeri de Sanitat ha informat que el nombre de defuncions és de 120.170, després que se n'hagin afegit 298 els últims 7 dies. En la darrera setmana hi ha hagut 7.417 infectats més, i ja en són 13.790.580. El nombre d'ingressats a l'hospital ha baixat des de divendres passat fins a les 2.014 persones, 131 menys que en l'últim recompte, mentre que a l'UCI ara en són 102, 11 més. La incidència acumulada a 14 dies en majors de 60 anys passa de 72,05 casos per cada 100.000 habitants a 69,76. Des de l'inici de la pandèmia Catalunya encapçala el rànquing de víctimes mortals, amb 21.168. Madrid en té 20.999 i Andalusia n'ha registrat 15.619.

En la darrera setmana hi ha hagut 64 víctimes mortals, de les quals 9 a Madrid i a Galícia respectivament. Castella - la Manxa i Castella i Lleó n'han registrat 7 cadascuna. A Catalunya n'hi ha hagut 2. L'Aragó, Cantàbria, Ceuta, Melilla, el País Basc i la Rioja no han registrat cap defunció per aquesta malaltia en l'última setmana. Gairebé 2,7 milions de casos notificats a Catalunya Pel que fa al nombre total de contagis notificats des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n'han acumulat, amb 2.680.943 casos. Després de Catalunya, Madrid acumula 1.993.926 casos, Andalusia 1.635.985 i el País Valencià 1.589.322. En aquests moments, al conjunt de l'Estat hi ha 2.014 pacients ingressats per la infecció, 131 menys que divendres passat, que ocupen l'1,61% de tots els llits disponibles. 102 persones estan ingressades a l'UCI, 11 més que fa 7 dies, l'1,16% del total de llits per a crítics a l'Estat. A Catalunya hi ha 356 pacients a l'hospital per coronavirus, 48 menys que en l'últim balanç, l'1,4% del total de llits sanitaris del Principat. D'aquests, 19 són a l'UCI, 2 més que divendres passat, l'1,62% de la capacitat total.