El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat ERC per la gestió al capdavant de la Generalitat i la seva "manca d'escolta" a la població, entitats i agents socials. "Diuen que representen el 80% de la gent, quan el que tenen és el 80% del país emprenyat perquè no donen resposta a les problemàtiques", ha etzibat Turull en la Jornada Municipalista de Junts a les comarques centrals, a Sallent. "Només s'escolten a ells i llavors passa el que passa, juntament amb la seva maldestra gestió i sectarisme", ha continuat el secretari general de Junts, que ha posat d'exemples el decret de sequera o el pla de turisme. En paral·lel, Turull ha retret a Aragonès la seva "actitud" a la comissió sobre Pegasus en contraposició amb el "coratge" de Puigdemont.

"L'Estat va fer Pasqua abans de Rams"

"Quina manera tan diferent d'actuar com a presidents. Puigdemont té determinació i coratge en les detencions a Alemanya o Sardenya, i l'altre té una actitud de 'jo no hi tinc res a veure' davant les mentides de Zoido", ha criticat el secretari general de Junts, sense citar directament Aragonès. De fet, Turull ha volgut recordar en el seu discurs el cinquè aniversari de la detenció de Puigdemont a Alemanya. "Avui fa cinc anys que l'estat espanyol va fer Pasqua abans de Rams", ha ironitzat el secretari general de Junts. "Com sempre es va equivocar perquè no sabia ni a qui ni a què s'enfrontava. Malgrat les clavegueres de l'Estat, la policia patriòtica, el Pegasus i una cúpula judicial desbocada, es van quedar sense fer Pasqua", ha reflexionat en veu alta Turull.

"Puigdemont per la seva actitud, persistència, resiliència i determinació segueix al peu del canó. Li enviem una abraçada per la seva exemplaritat", ha reclamat el secretari general de Junts davant els aplaudiments de la militància. "Junts volem ser el partit que escolta. Nosaltres no diem que som els representants del 80% sinó els servidors del 100% del poble de Catalunya. Escoltant a la gent, treballant colze a colze amb el teixit productiu i les entitats, sense sectarismes ni renúncies", ha recalcat Turull, que també ha volgut negar les acusacions que Trias 'amaga' el nom de Junts a la seva candidatura a l'alcaldia de Barcelona. "Trias no amaga la marca, supera la marca. La veritable emergència és canviar una alcaldessa que ha viscut d'esquenes a Barcelona i al territori", ha afirmat el secretari general de Junts.

"A les eleccions municipals del 28 de maig està en joc el model de país que volem i defensem. I també van sobre la independència", ha afirmat Turull. "Les municipals van primer del que es juga cada municipi, però també de dir 'no' a tots aquells que diuen que ens tenen agenollats. És la nostra millor resposta", ha conclòs el secretari general de Junts.