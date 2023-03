El diputat de la CUP-NCG Xavier Pellicer ha celebrat la tornada a Catalunya de l'exconsellera d'Ensenyament i actual eurodiputada Clara Ponsatí. En roda de premsa, ha assenyalat que Ponsatí té "immunitat parlamentària" malgrat que "pesa sobre ella una ordre de detenció". Tot i això, ha expressat "tot el suport" de la seva formació: "Davant de qualsevol intent de l'Estat per represaliar-la, allà serem".

Està previst que l'eurodiputada ofereixi una roda de premsa per explicar el seu retorn des de Bèlgica, on ha viscut els darrers anys després d'una etapa a Escòcia. Ponsatí va ser una de les conselleres del Govern presidit per Carles Puigdemont que va decidir exiliar-se després del referèndum de l'1 d'octubre de 2017.