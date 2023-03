El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha qualificat el retorn a Catalunya de l'exconsellera Clara Ponsatí d'una decisió "emmarcada en la confrontació intel·ligent". A través d'una declaració institucional, ha defensat que Ponsatí no ha comès cap delicte. El dirigent de Junts també s'ha dirigit a l'estat espanyol per demanar-li que "respecti" la seva immunitat com a eurodiputada i no emprengui cap actuació que impedeixi la seva llibertat. "Una hipotètica detenció demostraria la desproporció del Suprem ordenant la detenció d'una persona que ni tan sols ha estat citada a declarar i per un delicte que no suposa penes de presó", ha dit.

L'exconsellera té una ordre de detenció en vigor a Espanya per un delicte de desobediència vinculat a l'1-O. Segons Turull, si Espanya pretén ser una "democràcia plena", ara té la seva oportunitat per demostrar-ho. I també ha demanat a la Unió Europea que garanteixi els seus drets com a ciutadana europea. Turull ha expressat el suport de Junts a la decisió de Ponsatí i li ha ofert tot el suport. "L'1 d'octubre va ser legítim i ningú ha de ser perseguit per posar les urnes", ha afegit.