La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha dit que confia que els acords de la cimera de l'aigua prevista per aquest divendres es puguin prendre per consens. "És necessari, es busca i es vol el consens", ha remarcat durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Plaja ha assegurat que el Govern treballarà en aquesta línia però ha admès que això també dependrà dels grups parlamentaris. En qualsevol cas, la portaveu del Govern ha remarcat que la cimera "no serà només una foto" sinó que es tracta d'una reunió de treball. Plaja ha explicat que l'executiu ja ha fet reunions preparatòries de la cimera amb els grups parlamentaris del PSC, Junts, la CUP i els comuns.

Segons ha concretat hi va haver una primera trobada conjunta el dilluns i s'espera que se'n tornin a produir abans de divendres. La portaveu ha demanat als grups que "abandonin el partidisme" i "treballin amb la màxima responsabilitat pel bé del país". La portaveu ha remarcat que no li consta que també hi hagi hagut reunions amb Cs i el PPC ni que hagin confirmat la seva assistència a la cimera però confia que hi participin. Vox no està convidat a la reunió.

Encara que Plaja no ha volgut concretar quins punts es debatrà a la reunió sí que ha avançat que s'hi tractarà la situació actual, es farà un balanç de la feina feta fins ara i es presentarà les accions que ha engegat el Govern fins ara. De totes maneres ha remarcat que l'ordre del dia no s'ha decidit de manera unilateral, sinó que s'està treballant amb els grups.

La portaveu del Govern ha fet una crida a la corresponsabilitat de tots els actors implicats, tant institucions, com partits, com ciutadania, i ha remarcat que cal treballar plegats davant el "repte més gran" que té ara el país. Precisament per això ha insistit que "és necessari, es busca i es vol" que els acords que surtin de la cimera siguin per consens.

Plaja ha defensat que la trobada de divendres "és un bon escenari per treballar, escoltar, explicar i recollir" les propostes de tots els grups i ha assenyalat que "la prova clara" que la cimera "no és només una fotografia" és que s'ha fet reunions preparatòries amb els grups parlamentaris.

La portaveu del Govern també s'ha referit a la proximitat de les eleccions municipals i ha remarcat que "no ajudaria a ningú" que aquesta temàtica entri a la precampanya. "Les municipals són a la cantonada i ens fem un flac favor a tots si utilitzem l'aigua com a arma llancívola", ha subratllat, i ha afegit que "declarar la guerra de l'aigua no ajuda en res".

D'altra banda, i després que l'Ajuntament de Barcelona hagi demanat al Govern que tingui en compte l'especificitat de la capital catalana, Plaja ha remarcat que l'ACA té reunions "de manera permanent i constant" amb tots els municipis i ha assegurat que es fa "un seguiment personalitzat" a cada municipi perquè "tots tenen requisits diferents".