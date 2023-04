Amb l’enviament a les portes dels primers sis carros de combat Leopard 2 A4 espanyols a Ucraïna, la ministra de Defensa, Margarita Robles, i diversos comandaments militars espanyols s’han assegut aquest dimecres amb el ministre ucraïnès de Defensa, Oleksi Reznikov, de gira per diversos països d’Europa occidental.

La trobada ha sigut més política que tècnica, per repassar l’ajuda militar entregada per Espanya a Ucraïna, però també per parlar de la marxa de la guerra, així com de possibles terminis per a l’entrega de quatre tancs més –el plus promès per Pedro Sánchez en la seva visita a Kíiv–, que actualment estan sent recondicionats i rearmats a la factoria de Santa Bárbara, a Sevilla.

Falta encara temps per a l’entrega d’aquest segon paquet. Ningú espera que estiguin disponibles abans de finals de maig, ja que tornar a posar en funcionament els vells Leopard que l’Exèrcit tenia emmagatzemats i cedir peces al seu dipòsit de Casetas (Saragossa) requereix prop de 4.000 hores de treball per cada vehicle.

Els treballs són tant per reviure els carros com per homologar-los amb els altres Leopard 2 que entregaran altres països europeus i fer-los compatibles al camp de batalla. Tot i que no hi ha confirmacions ni detalls oficials sobre el seu ús, els carros espanyols estan destinats a desplegar-se, segons totes les previsions militars, en accions de guerra al Donbass. Per a això han sigut formades en un camp d’entrenament de Toledo les primeres deu tripulacions ucraïneses d’aquests tancs, un total de 55 militars que van acabar de rebre un ensinistrament exprés el 13 de març.

Junt amb el ministre Reznikov han vingut l’almirall cap d’Estat Major de la Marina ucraïnesa, Olegsi Neizhpapa, i el seu director de cooperació militar internacional, a més del mateix ambaixador a Espanya, Serhii Pohoreltsev. Per part espanyola s’han assegut tres alts caps de l’Armada: el cap d’Estat Major de la Defensa, l’almirall Teodoro Esteban López Calderón; el secretari general de Política de Defensa, l’almirall Juan Francisco Martínez Núñez, i el segon cap d’Estat Major de la Defensa, l’almirall Carlos Martínez Merello.

La delegació ucraïnesa té també prevista una visita a l’Hospital Militar de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, on condecoraran el seu director i el de l’Hospital General de la Defensa de Saragossa com a gest de gratitud per l’ajuda humanitària, sobretot quirúrgica i psicològica, prestada a militars ucraïnesos greument ferits.