El seu últim missatge a Instagram va ser el 18 de novembre de 2021. «El dissabte 20 de novembre, m'aventuro a un viatge que durarà 500 dies». L’esportista d’elit, alpinista i escaladora Beatriz Flamini ha abandonat aquest divendres, 14 d’abril, una cova de Motril (Granada), on ha estat sola durant 500 dies a 70 metres de profunditat, complint així el repte que es va proposar quan va decidir viure aquest desafiament personal. «En cap moment he pensat a abandonar, malgrat que no tenia cap noció del temps. Ets allà per a això», ha explicat en roda de premsa als periodistes dues hores després de sortir de la cova, emocionada (només uns segons a l’inici, després molt somrient) i amb dificultats, en alguns moments puntuals, per expressar-se després de gairebé dos anys en complet silenci.

«No tenia ni rellotge, ni llit ni telèfon. Ho ha fet en les condicions més dures, és l’única persona al món que ho ha fet així, demostrant les seves habilitats innates per superar obstacles i la seva fortalesa mental i física», destacava al costat d’ella en David, un espeleòleg membre de la Federació Andalusa d’Espeleologia i que ha estat seguint-la aquests 500 dies.

Durant tot aquest temps, l’alpinista ha anat deixant les targetes de vídeo que gravava a la zona d’intercanvi de la cova programada amb els espeleòlegs, on també es produïa l’entrega d’aliments i retirada d’escombraries sense comunicació. L’esportista va entrar a la cova amb 48 anys i n’ha sortit amb 50. «Us veig a tots amb mascareta [tots els presents en la roda de premsa la portaven per protegir-la] i per a mi continua sent 20 de novembre de 2021 i hi continua havent covid», ha dit.

Estudi social

La vivència de Flamini forma part del projecte Timecave, que es va iniciar fa dos anys, quan aquesta apassionada d’expedicions en solitari pels cims més alts del món i experta en autosuficiència va contactar amb la productora Dokumalia per plantejar-li el repte de mantenir-se sola i sense contacte exterior en una cova durant 500 dies. No hi havia cap condició (ni tan sols la mort d’un ésser estimat) per la qual ella havia de ser avisada per sortir. «Si hi ha incomunicació, hi ha incomunicació. I la gent que m’estima ho sap», ha dit somrient als periodistes.

La productora ha registrat la seva vida quotidiana a 70 metres sota terra, que grups d’investigació de les universitats de Granada i Almeria han seguit de prop per estudiar com afecta l’aïllament social i la desorientació temporal extrema en la percepció del temps, així com els canvis neuropsicològics que ha comportat aquest desafiament extrem davant la soledat, l’absència de llum natural i l’aïllament cognitiu i social. «Tornaria a fer una cosa semblant, però amb un altre projecte que ja tinc al cap i que no us puc explicar. És un projecte d’elit. Això m’ha servit com a entrenament de fortalesa mental», ha explicat Flamini. A la cova, ha llegit, ha escrit, ha teixit i ha projectat altres reptes.

La sortida de la cova

Flamini ha sortit de la cova avui a les 9 tocades del matí amb l’ajuda de membres del Grup d’Activitats Espeleològiques de Motril, la localitat costanera de Granada, on s’ubica la cavitat. N’ha sortit amb ulleres de sol per protegir-se la vista (tot i que després a la roda de premsa ja no les portava) i un gran somriure del refugi sota terra que ha sigut la seva llar durant els més de 16 mesos que ha durat l’experiment, amb el qual ha batut, a més, un rècord mundial.

A primera hora del matí han baixat a la cova dos espeleòlegs i una psicòloga per donar cobertura a l’esportista a la seva sortida a l’exterior, que s’ha prolongat uns 40 minuts. «Aquest matí m’han agafat dormint. Els he dit: ‘Ja? No pot ser’», ha reconegut. «Això m’ha servit per conèixer-me millor. El truc [per aguantar-ho] és l’aquí i l’ara. La presència. Pensar que ets aquí per a això». Assegura que mai, en cap moment, ha tingut l’impuls ni els desitjos de prémer el botó de pànic per sortir.

«L’aquí i l’ara»

Això malgrat que durant els 500 dies a la cova va deixar de tenir consciència dels dies i va perdre completament la percepció del temps. «No tinc ni idea de quan va ser el meu aniversari», ha dit. Hi ha hagut moments «difícils», però també «molt bonics». «El moment més complicat va ser quan vaig tenir una invasió de mosques», ha explicat Flamini, que va sortir somrient i cantant de la cova. «La força la trec de l’aquí i de l’ara. He aconseguit un somni. I he trobat a faltar tothom, fins i tot a mi mateixa».

Ha parlat poc amb si mateixa perquè ha volgut respectar «el silenci de la cova». Només parlava quan havia de gravar els vídeos i de vegades sentia «esgarips» a causa de les «al·lucinacions auditives». I, tot i que el repte comportava una sèrie de riscos psicològics, assegura que ha sortit bé. «Ja sabia abans d’entrar el que em podia passar i ho vaig assumir. Però no m’ha passat res de moment, excepte les al·lucinacions auditives a la cova». Encara no s’havia fet la seva primera dutxa en 500 dies quan ha atès els periodistes aquest matí. Amb el mateix somriure amb què els va rebre, es va acomiadar també d’ells.