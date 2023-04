La comissió de Justícia del Congrés ha aprovat aquest dimarts la reforma de la llei del 'només sí és sí' impulsada pel PSOE. El text ha obtingut el suport de PP, Cs, JxCat i PNB. Unides Podem, ERC i EH Bildu han votat en contra. El ple de la cambra baixa votarà la norma aquest dijous, que previsiblement obtindrà llum verda amb els mateixos suports que en comissió. La reforma ha incorporat esmenes tècniques pactades entre els socialistes i els populars.

La diputada del PSOE Laura Berja ha defensat la necessitat de la reforma. "El PSOE afronta els problemes no desitjats" i "blinda el canvi de paradigma" que suposa el text inicial impulsat pel Ministeri d'Igualtat, ha dit. Berja ha assegurat que el PSOE és "un partit responsable" i que, com a tal, "no podia esperar més".

Per part del PP, la diputada María Jesús Moro ha justificat el suport a la iniciativa del PSOE. "L'emergència de canviar la norma que tant de dolor ha portat ens porta a donar-hi suport", ha dit. Moro ha agraït el "tarannà dialogant" dels socialistes, ha negat que la reforma sigui un "retrocés" i l'ha defensat per molt que "s'hauria pogut millorar encara més".

Crítiques dels aliats parlamentaris

La diputada d'Unides Podem Martina Velarde ha demanat al PSOE que "reflexioni". "No tenen per què continuar liderant aquest retrocés", ha afirmat. Velarde ha criticat que els socialistes "vagin de la mà de PP". "Si està pactat amb el PP, no pot ser un avenç per a les dones", ha argumentat.

En declaracions a TVE, la coportaveu de Podem Isa Serra ha insistit que l'acord entre el PSOE i PP suposa "un retorn al Codi Penal de la manada", fet que portarà els jutges de nou a preguntar a les víctimes si es van resistir a les agressions sexuals. "És una molt mala notícia que suposa un retorn al Codi Penal anterior", ha dit.

Ha recordat que la proposta del PSOE "no resol el problema de les revisions" que imposen "una minoria de jutges" que "no s'adeqüen a la llei". Per això ha insistit a demanar al PSOE que deixi d'anar "de la mà" del PP i "torni" a la majoria de suport al govern.

Pel que fa a ERC, la diputada Pilar Vallugera ha criticat que és "vergonyós el que està passant" i que el PSOE estigui pactant amb el PP. "Quan es demostra qui és algú, és en els moments de crisi", ha dit, i ha considerat "lamentable" el procés de reforma de la llei del 'només sí és sí'.

Decauen esmenes de Junts sobre pornografia

Junts havia presentat esmenes per protegir els menors davant "l'ús problemàtic" de la pornografia. El partit plantejava mecanismes per imposar verificació d'edat, limitar-ne l'accés així com la introducció d'un nou article al Codi Penal per castigar els responsables de les plataformes infractores. Les esmenes han obtingut el suport de tots els grups menys PSOE, PP, Vox per la qual cosa han decaigut.

Introducció de la violència en els tipus bàsic

La reforma del PSOE incrementa les penes d'agressió sexual en els tipus bàsics -i no com a agreujants- quan hi hagi violència o intimidació. El text registrat incrementa a cinc anys el màxim per a una agressió sexual "si s'hagués comès emprant violència o intimidació o sobre una víctima que tingui anul·lada per qualsevol causa la seva voluntat".

L'actual redactat de la llei del 'només sí és sí' a l'article 178, no menciona la violència o intimidació i fixa la forquilla bàsica de totes les agressions sexuals entre un a quatre anys. Ara, el PSOE afegeix un apartat que fixa un subtipus agreujat quan hi hagi violència o intimidació amb una forquilla d'entre un a cinc anys. D'aquesta manera, es retorna a la forquilla de l'anterior Codi Penal en aquesta mena de casos.

Les penes en un altre tipus bàsic que es modifiquen és en agressions sexuals amb "accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies", contemplat a l'article 179. El PSOE afegeix que, si hi ha violència, el mínim s'incrementarà a sis anys de presó i la forquilla queda entre sis a dotze anys.

En la llei del 'només sí és sí', l'article sobre les violacions no menciona els supòsits de violència o intimidació i situa les penes entre quatre a dotze anys. A banda, la violència serà un agreujant quan sigui "d'extrema gravetat".