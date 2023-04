La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha demanat al Reial Madrid que "retiri" el vídeo que aquest dilluns va difondre en rèplica a la identificació que el president del Barça, Joan Laporta, va fer entre el club madrileny i el règim franquista. El muntatge, emès per Reial Madrid TV, intenta vincular el FC Barcelona amb l'adhesió al franquisme, i això, per al Govern, és "una manipulació de la història burda". "És una 'fake new' indecent, de manual, i venint d'una institució com un club de futbol amb tants seguidors es una irresponsabilitat, i una ofensa i un insult a tantíssims que van patir el franquisme", ha dit, tot afegint que "estaria bé que el Madrid demanés disculpes per traspassar una línia vermella i retirés el vídeo".

pic.twitter.com/kILbbHbnzv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 17 de abril de 2023 La polèmica arriba després que el Madrid publiqués aquest vídeo replicant les paraules de Laporta, pronunciades durant la roda de premsa que va oferir per a defensar-se i defensar el Barça del 'cas Negreira', i on va apuntar les suposades vinculacions del Madrid amb el poder i les estructures dominants en totes les èpoques, també durant el franquisme.