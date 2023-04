El president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres al Congrés que l'Estat finançarà la promoció de 43.000 nous habitatges destinats al lloguer a preus assequibles. Seran tant de nova construcció com de rehabilitació, i es finançaran amb una nova línia de l'ICO dotada de 4.000 milions d'euros de fons europeus. Se sumaran als 50.000 de la Sareb, de manera que el nombre d'habitatges socials que es posaran a disposició dels ciutadans sumen 93.000. Segons el president espanyol, totes les actuacions compliran dues condicions: eficiència energètica i es destinaran a lloguer social o a preu assequible o cessió en ús de fins a 50 anys. Tot plegat, ha dit, per fer de l'accés a l'habitatge "el cinquè pilar de l'estat del benestar".

Sánchez ha fet l'anunci durant la seva compareixença al Congrés. Ha recordat que l'accés a l'habitatge és una de les causes més greus de desigualtat, perquè l'Estat és el quart país de la Unió Europea on els ciutadans han de destinar més esforços per comprar un habitatge. "L'encariment que ha patit en els últims anys ha fet que l'habitatge sigui un dret inassolible per a molta gent, especialment per als joves".

Les dades, segons Sánchez, apunten que l'habitatge "avui és un problema, i no un dret com és considerat a la Constitució", pel fet que s'ha tractat "com una mercaderia". "El meu compromís és total i és rotund, convertirem l'habitatge en el cinquè pilar de l'estat del benestar".

"Espanya té un problema amb l'habitatge molt seriós i greu, perquè som el tercer país de la Unió Europea amb més pisos buits i tenim menys d'un 3% de parc públic d'habitatge, a una distància sideral de països com Països Baixos". "El meu compromís és que avancem perquè l'habitatge sigui un dret i no un problema com és avui per a la majoria dels ciutadans".

En aquest marc, ha advertit les administracions del PP que han anunciat que no aplicaran la nova llei d'habitatge, que "les regles que aprova aquest parlament es compleixen", i que, per tant, la Llei d'habitatge es complirà a tots i cadascun dels territoris de l'Estat".

Sánchez ha admès que l'anunci de destinar 50.000 immobles de la Sareb a habitatge social "no és suficient". Ha recordat que l'Estat es va gastar 58.000 milions d'euros en rescatar els bancs, i ara "retornarem part d'aquest deute a la societat convertint aquests habitatges en habitatges públics per als qui ho necessiten, sobretot els joves".

Contra els "profetes de l'apocalipsi"

Sánchez ha obert la seva intervenció recordant les bones dades turístiques de la Setmana Santa, que denoten que hi ha "optimisme al carrer" i que s'acompanyen d'un increment de l'ocupació i del creixement. "Un èxit de país" gràcies, ha dit, a les reformes del seu govern, "encara que els pesi als profetes de l'apocalipsi".

"Totes les dades objectives desmenteixen l'apocalipsi anunciada per la dreta i la ultradreta", ha afirmat, perquè "la solució ibèrica mai va ser un engany", i "segurament per això Espanya no va patir una tardor calenta, com desitjava la dreta i la dreta, i gaudeix de pau social".

El "miracle econòmic"

Segons Sánchez, la forta creació d'ocupació i el creixement econòmic van acompanyats d'un increment de les previsions de creixement per part d'organismes com el Fons Monetari Internacional (FMI), que situa l'Estat "molt per sobre" la resta de les economies europees, i "tot malgrat la guerra d'Ucraïna i a les tensions internacionals".

Sánchez ha afirmat que malgrat que alguns apunten al "miracle econòmic", en realitat "no es tracta de miracle", sinó de polítiques socials. "Avui Espanya avança malgrat totes les adversitats, genera confiança a Brussel·les i entre els inversors estrangers", ha dit, perquè "el 2022 la inversió estrangera directa va ser la millor de la sèrie històrica".

Promet esforços contra la inflació

En tot cas ha admès que la inflació continua essent una de les principals preocupacions dels ciutadans, i ha afirmat que el govern espanyol "treballa amb totes les seves forces" per "amortir, en la mesura de les nostres possibilitats, l'impacte a les butxaques de les nostres famílies". Amb tot, ha recordat que l'Estat té "una de les inflacions més baixes d'Europa".

"Comprometrem tots els recursos necessaris per protegir les famílies, empreses, la gent, de l'impacte de la guerra d'Ucraïna, tal com vam fer amb la pandèmia", ha dit abans de recordar que ja ha destinat més de 45.000 milions d'euros a polítiques per no deixar "la gent a la intempèrie". Tot plegat, segons Sánchez, sense castigar el deute públic de l'Estat.

Celebra els fons europeus

En aquest sentit, ha recordat que l'Estat "és l'únic país dels 27 estats membres de la UE al que s'ha autoritzat un tercer traspàs de fons europeus, i ja són 37.000 milions d'euros". "Ja s'han resolt convocatòries i licitacions per a més de 23.000 milions d'euros", ha dit, per "elevar el nostre creixement potencial i assentar les bases d'una economia més justa".

Agraeix el suport dels socis

Sánchez ha agraït el suport als seus aliats parlamentaris, especialment els que han aprovat la reforma de les pensions, "l'última pedra per reconstruir" el que el PP va "destrossar, el Pacte de Toledo". "La pau social és primordial, perquè si a la crisi s'hi afegeix la conflictivitat les circumstàncies es multipliquen".

Destaca la "pau social" a l'Estat

En aquest sentit, ha afirmat que avui en dia l'Estat és "un dels països amb més pau social d'Europa", i ho ha contraposat a les receptes dels "nostàlgics del neoliberalisme". "Els espanyols no volen tornar a aquest passat, i reclamen avenços amb pau social, i aquesta pau social existeix gràcies al diàleg i els acords".

Doñana

Sánchez ha retret al PP que pretengui regularitzar els pous il·legals del parc de Doñana. "La jurisprudència espanyola i europea són taxatives contra els plans que prova d'imposar la dreta i ultradreta andalusa, i totes les alarmes estan enceses", ha dit, i per això ha demanat "de nou a Andalusia la retirada d'aquests plans", i que "reconegui l'error".