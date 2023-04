El ple del Congrés ha aprovat aquest dijous la reforma de la llei del 'només sí és sí' impulsada pel PSOE. Els socialistes han obtingut el suport del PP, Cs, PDeCAT i PNB. Unides Podem s'ha oposat i ha criticat que els seus socis de coalició s'hagin aliat amb la dreta per modificar el text del Ministeri d'Igualtat. ERC, EH Bildu i la CUP també han votat 'no'. Junts s'ha abstingut i Vox no ha votat. Així doncs, la norma ha sumat 233 'sí', 59 vots en contra i 4 abstencions. El text introdueix un subtipus agreujat amb penes més altes en el delicte d'agressió sexual quan hi hagi violència o intimidació. Durant el tràmit parlamentari la reforma ha incorporat esmenes tècniques pactades entre PSOE i PP. Ara la norma haurà de passar pel Senat.

La diputada del PSOE Andrea Fernández ha defensat que la reforma és un "exercici de responsabilitat" i dona una solució "tècnica" a una norma que "no ha funcionat adequadament". "No toca la definició de consentiment", ha subratllat, i ha dit que "aquells que s'han dedicat a anunciar l'apocalipsi són incapaços d'explicar per què és tan dolenta la proposta". Fernández ha agraït la feina de les diputades del PP, però ha lamentat que el partit ha tractat d'obtenir-ne "rèdit".

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha criticat que "els drets de les dones no es negocien amb el PP" i ha argumentat que el vot a favor dels populars indica que la reforma "no és un avenç sinó un retrocés". Montero ha lamentat que els socialistes hagin descartat una reforma "unitària" del govern espanyol. "Avui és un dia trist, segurament el més difícil que he viscut en aquest parlament com a ministra", ha dit.

Defensa de la "correcció"

Des del PP, la seva portaveu Cuca Gamarra ha defensat que la reforma "torna la confiança" en el Congrés i recupera les penes que tenia "el Codi Penal de la democràcia". La número dos dels populars ha lamentat que la motivació del PSOE sigui aturar la "sagnia electoral" en el que és el "pitjor exemple de la política". Gamarra ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, d'estar amagant-se i ha exigit responsabilitats polítiques amb "cessaments i dimissions".

La diputada de Junts Pilar Calvo ha defensat no oposar-se a la modificació i ha assegurat que el partit ho fa per "defensar les dones". "No ho hem deixat de fer ni un segon", ha remarcat. Calvo ha lamentat que el PSOE no hagi acceptat les seves esmenes relacionades amb la pornografia que tenien com a objectiu limitar l'accés de menors d'edat a aquests continguts.

El diputat del PDeCAT Genís Boadella ha justificat el 'sí' a la reforma davant dels "efectes indesitjats" que ha tingut en forma de rebaixes de condemnes. "Aquesta modificació al marge de qui la vota, fa una correcció tècnica al Codi Penal molt necessària", ha assegurat.

Per part de Cs, la diputada Sara Giménez ha defensat la necessitat de la reforma, que veu "rigorosa" i "adequada". "Esprem que es deixi de fer política de baixa altura amb aquesta reforma", ha dit, i ha reclamat "responsabilitat" a Unides Podem. Segons Giménez, la modificació "no és de dretes ni d'esquerres" sinó "una qüestió de país".

Podem, ERC i CUP critiquen el PSOE

La diputada d'Unides Podem Lucía Muñoz ha denunciat que amb la reforma es torna a "l'esquema anterior del Codi Penal de la Manada". "Al model de la ferida en lloc del model del consentiment", ha afirmat. Muñoz ha retret al PSOE que hagi rebutjat totes les propostes de modificació del Ministeri d'Igualtat, que "hagi entregat els drets feministes als reaccionaris" i ha demanat als socialistes que "mirin a la majoria feminista i plurinacional".

La diputada d'ERC Pilar Vallugera ha criticat que el PSOE s'hagi "aliat amb el PP per reformar la norma. "Són conscients del que estan fent? Tres anys repetint que el PP no és feminista i ara els compren la reforma", ha dit. Vallugera ha argumentat que el nou text suposa "anar enrere" i ha afirmat que no és una qüestió tècnica sinó "ideològica".

La portaveu de la CUP, Mireia Vehí, ha opinat que la reforma és un "despropòsit electoralista" que té com a objectiu "respondre mediàticament al setge de la dreta". Vehí ha argumentat que "el problema té a veure amb el patriarcat i les relacions de poder" i no amb el càstig als agressors. "Punitivisme és tocar només qüestions superficials", ha dit.

Introducció d'esmenes

El PSOE ha pactat amb el PP la introducció durant el tràmit parlamentari d'esmenes tècniques. L'esmena més rellevant introduïda al text modifica la llei de protecció de la infantesa a proposta de Cs, Unides Podem, Més País i Junts. El text corregeix una errada de la norma, coneguda com a llei Rhodes per garantir que la prescripció dels delictes greus contra la infantesa començarà a partir que la víctima compleixi els 35 anys.

Violència en els tipus bàsic

La reforma del PSOE incrementa les penes d'agressió sexual en els tipus bàsics -i no com a agreujants com defensava Unides Podem- quan hi hagi violència o intimidació. El text registrat incrementa a cinc anys el màxim per a una agressió sexual "si s'hagués comès emprant violència o intimidació o sobre una víctima que tingui anul·lada per qualsevol causa la seva voluntat".

L'actual redactat de la llei del 'només sí és sí' a l'article 178, no menciona la violència o intimidació i fixa la forquilla bàsica de totes les agressions sexuals entre un a quatre anys. Ara, el PSOE afegeix un apartat que fixa un subtipus agreujat quan hi hagi violència o intimidació amb una forquilla d'entre un a cinc anys. D'aquesta manera, es retorna a la forquilla de l'anterior Codi Penal en aquesta mena de casos.