Joan Carles I torna aquest matí a Abu Dhabi després d’haver estat sis dies a Espanya. Aquesta ha sigut la seva segona visita a l'Estat des d’agost del 2020, quan va decidir exiliar-se als Emirats Àrabs Units per intentar mitigar l’impacte a la Corona de les notícies sobre la seva fortuna oculta. L’avió privat s’ha enlairat des de l’aeroport de Vitòria-Gasteiz, on va arribar diumenge per a un reconeixement mèdic.

Dilluns 17, l’emèrit va partir d’Abu Dhabi cap a Londres (Regne Unit), on va passar dos dies abans de dirigir-se a Sanxenxo (Pontevedra) per entrenar-se amb la tripulació del ‘Bribón’ i tornar a Vitòria.

🔴 Juan Carlos I abandona Vitoria tras una visita a la capital alavesa por motivos médicos. El rey emérito se ha marchado en este avión privado que le esperaba en el aeropuerto https://t.co/Us5kstSrfq pic.twitter.com/cjo6svzG6z — Europa Press (@europapress) 25 de abril de 2023

A la capital britànica es va trobar amb amics i va anar a veure un partit de futbol, el Reial Madrid – Chelsea. Finalment no va dinar amb Carles III, una cita que va comentar als seus amics que mantindria. La Zarzuela, aquest dimarts, ha tornat a insistir que no hi ha hagut cap contacte entre el rei d’Anglaterra i l’emèrit. Segons fonts oficials, l’ambaixador britànic va telefonar al cap de la Casa del Rei, Jaime Alfonsín, per dir-li que no s’havien vist.

A Sanxenxo, s’ha allotjat a casa del seu amic Pedro Campos, com va fer en el seu primer viatge Espanya, al maig del 2022, i ha sortit a navegar diversos dies.

Sense paraules

Els amics de l’emèrit, aquest «entorn» que ha utilitzat aquests gairebé tres anys per comunicar els seus moviments i desitjos, s’han mostrat, en aquesta ocasió, molt discrets. Ni Joan Carles I els ha explicat les seves activitats a Espanya ni ells han parlat tant amb els periodistes, com acostumaven a fer. L’excap d’Estat ha intentat mantenir un perfil baix, que era el que volien a la Casa del Rei. Res a veure amb la primera visita de l’any passat, quan va posar per als periodistes i va voler respondre les seves inquietuds. També quan una reportera li va preguntar si pensava donar «explicacions» i ell va respondre «explicacions de què?».

Poc contacte

Per a la Zarzuela, Joan Carles I continua sent el seu principal problema. El seu exili va ser pactat entre pare i fill i també amb el Govern de Pedro Sánchez, però les seves visites són un element distorsionador per a Felip VI. La relació personal entre tots dos és escassa i dolenta. Segons fonts de l’entorn de l’emèrit, parlen per a ocasions molt especials, com els aniversaris familiars, i poc més. D’aquest segon viatge, per exemple, el cap de l’Estat es va assabentar per la premsa, com ha remarcat la Casa del Rei per mostrar el malestar amb la visita de l’exmonarca.

Les seves dues últimes trobades han sigut per funerals. El d’Isabel II, al setembre de l’any passat, i el del rei Constantí de Grècia, al gener d’aquest any.