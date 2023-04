El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha advertit aquest dimecres el PP que la Llei d'habitatge –que s'aprova aquest dijous al Congrés- "s'haurà de complir a tots els territoris". "Ja els pot dir a les seves comunitats autònomes que es complirà la llei d'habitatge a tots i cadascun dels territoris d'aquest país", ha afirmat en resposta a una pregunta de la secretària general del PP, Cuca Gamarra. Sánchez també ha preguntat als populars els motius pels que s'oposen a la llei d'habitatge i preveu portar-la al Tribunal Constitucional. "A vostè que li molesta, que augmentem del 30 al 40% el so protegit per construït habitatge públic, o que prohibim que aquests habitatges es puguin vendre a fons voltors?"

Sánchez ha fet aquestes manifestacions en resposta a la pregunta de la portaveu del PP, que ha afirmat que el govern de coalició és "un caos" perquè Sánchez no té potestat per destituir la ministra d'igualtat, Irene Montero, i va cessar la ministra Arancha Gonzalez Laya per indicació "del Marroc". "Vostè no cessa ningú perquè l'únic que li interessa és seguir vivint a Moncloa", ha afirmat Gamarra, que l'ha acusat de fer electoralisme amb l'habitatge. "Seran els espanyols els qui canviïn aquest govern", ha dit, i "entre tots derogarem el sanchisme".

En la seva resposta, Sánchez ha qualificat de "curiosa" la "manca d'arguments" del PP, que "es basa en la desqualificació, l'insult, la bola i el soroll", però malgrat tot "no pot tapar que Espanya és l'economia que més creix d'Europa, que crea ocupació a nivells d'abans de la pandèmia", i que redueix la desigualtat". Això, segons Sánchez, no té res a veure amb el "miracle" econòmic que el PP atribueix a la seva gestió, que "van acabar tots a la presó".