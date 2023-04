El Ministeri de Sanitat plantejarà aquest dijous a les comunitats avançar, per segon any consecutiu, l’activació del «Pla nacional d’actuacions preventives dels efectes de l’excés de temperatures sobre la salut» al pròxim 15 de maig, 15 dies abans de l’habitual.

Ho farà en la reunió de la Comissió de Salut Pública, que també estudiarà les recomanacions d’ús de nirsevimab, l’anticòs monoclonal avalat recentment per l’Agència Europea del Medicament (EMA) per prevenir la infecció causada pel virus respiratori sincitial en nounats i lactants, així com les de la pròxima campanya de vacunació contra la grip.

Sobre el pla contra la calor, el plantejament de Sanitat es farà en un moment en el qual bona part del país està vivint temperatures pròpies de l’estiu i que encara han d’arribar al seu pic divendres, quan es preveuen valors per sobre dels 32 graus i fins i tot de 40 graus a Andalusia.

Fonts d’aquest departament recorden a Efe que ja l’any passat es va avançar al 19 de maig l’activació d’aquest pla que, des que va arrencar el 2004, es posa en marxa normalment de l’1 de juny al 15 de setembre.

Com funciona el pla?

Per al correcte desenvolupament del Pla, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) proporciona diàriament les temperatures màximes i mínimes esperades per a aquell dia i les prediccions per als cinc dies següents.

Aquestes temperatures estan desagregades per capital de provincial i zones isotèrmiques, en aquelles on es troba implantat, i segons el nombre de dies en què se superen les temperatures llindars establertes en el Pla, es determinen els nivells de risc.

L’assignació dels nivells de risc es realitza en funció de quatre criteris: si el nombre de dies que la temperatura màxima i mínima previstes superen simultàniament els valors llindars de referència respectius és zero, l’índex és «0», el nivell assignat es denomina «Nivell 0» o d’absència de risc, i es representa amb el color verd.

Si el nombre de dies és un o dos, els índexs són respectivament «1» i «2», el nivell assignat es denomina «Nivel 1» o de baix risc, i es representa amb el color groc; si és de tres o quatre, els índexs són respectivament «3» i «4», el nivell assignat es denomina «NIVELL 2» o de risc mitjà, i es representa amb el color taronja.

Finalment, si arriba als cinc, l’índex és «5» i s’associa al «Nivell 3» o d’alt risc, acolorit de vermell.

Efectes de la calor

La calor excessiva pot alterar les nostres funcions vitals quan l’organisme és incapaç de compensar les variacions de temperatura corporal i pot provocar problemes de salut com rampes, deshidratació, insolació, cop de calor que pot generar problemes multiorgànics amb símptomes tals com inestabilitat en la marxa, convulsions i, fins i tot, el coma.

L’exposició a temperatures excessives afecta especialment els nens, persones grans, dones gestants i persones amb patologies cròniques de base. També compten amb un factor de risc afegit les persones en situació de marginació, aïllament, dependència o amb discapacitat.

Al marge del pla contra la calor, la Comissió de Salut Pública té previst informar de la Comissió de Seguiment Interdepartamental per a la gestió i coordinació de les activitats del Pla Estratègic de Salut i Medi Ambient (Pesma) i del projecte de Reial Decret que modifica la normativa sobre requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

També dels nous projectes de reial decret en el marc del desenvolupament de la Xarxa de Vigilància en Salut Pública i del retard en l’execució dels fons transferits a les comunitats per al desenvolupament dels sistemes d’informació.

A més, actualitzaran les activitats de seguiment per a MPOX i debatran sobre el pla de vectors.